Rafael Leao vai para o Galatasaray. A decisão foi tomada, o atacante português nesta manhã estava inclinado a aceitar a proposta do Aston Villa, pronto para lhe garantir um salário de 7,5 milhões de euros líquidos por temporada, mas depois do almoço optou por voltar atrás. No futuro próximo, haverá o clube de Istambul, que chegou a um acordo com o jogador, ao qual foi garantido um salário de 12 milhões de euros mais bônus até 2030, e com o Milan. O Milan vai receber 40 milhões de euros de parte fixa, mais 3 milhões em bônus. Além de 20% sobre uma futura revenda.
Traduzido por
Reviravolta com Rafael Leão! Vai para o Galatasaray, quanto o Milan vai receber
Amorim já tinha desistido dele
Já fazia tempo que se percebia que Rafa Leao estava de saída, e ontem veio a confirmação de Ruben Amorim, na entrevista coletiva na véspera do duelo com o Venezia: "Leao é um jogador muito forte e, se estiver com a mentalidade certa, pode jogar em qualquer time do mundo. Às vezes, no futebol, chega um momento em que é preciso ir para outro lugar".
O balanço com o Milan
Leão, que desembarcou em Milão no verão de 2019 vindo do Lille, disputou 291 partidas pelo AC Milan, com 80 gols e 65 assistências. Em seu currículo, há um título da Serie A, o de 2022 conquistado com Pioli no banco, e a Supercopa de 2025, quando o time era comandado por Conceição.
Mais-valia de cerca de 29 milhões
O valor de Leão no balanço em 30 de junho de 2026 era de 11,2 milhões, à espera da confirmação oficial dos valores, a mais-valia deve ser de pouco menos de 29 milhões de euros (28,8 milhões).
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.