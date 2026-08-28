Reviravolta com Rafael Leão! Vai para o Galatasaray, quanto o Milan vai receber

Rafael Leao vai para o Galatasaray. A decisão foi tomada, o atacante português nesta manhã estava inclinado a aceitar a proposta do Aston Villa, pronto para lhe garantir um salário de 7,5 milhões de euros líquidos por temporada, mas depois do almoço optou por voltar atrás. No futuro próximo, haverá o clube de Istambul, que chegou a um acordo com o jogador, ao qual foi garantido um salário de 12 milhões de euros mais bônus até 2030, e com o Milan. O Milan vai receber 40 milhões de euros de parte fixa, mais 3 milhões em bônus. Além de 20% sobre uma futura revenda.