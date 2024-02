Após reunião desta sexta, Corinthians e Mano Menezes avançam em negociação para pagar multa rescisória do treinador

As partes se empenham em acordo amigável que defina a forma de pagamento e outros detalhes

Corinthians e Mano Menezes tiveram uma nova rodada de conversas, nesta sexta-feira (9), com o intuito de acertarem o pagamento da multa rescisória do treinador. Segundo soube a GOAL, o Timão apresentou uma oferta e as partes discutem alguns detalhes, como a forma de pagamento.

Ainda segundo soube a reportagem, Mano aceita negociar, mas quer garantias de que o Corinthians cumprirá fielmente com o que for acordado. O time paulista corre contra o tempo porque só poderá inscrever o técnico António Oliveira após firmar um acordo financeiro com o ex-treinador que possibilitará a rescisão oficial exigida pela FPF.

