Resumão final do Mundial de Clubes: Chelsea demonstra força, Real Madrid sofre e torcida sul-americana brilha nos EUA

A GOAL traz os principais destaques da vitória dos Blues sobre o PSG na final e o que de mais importante aconteceu ao longo da Copa do Mundo de Clubes

Fim de papo!

O Mundial de Clubes chegou oficialmente ao fim. E foi um mês de altos e baixos. O futebol apresentado foi bom, os times mostraram interesse, além, também, de um certo charme na competição. As histórias foram envolventes. E, embora não tenhamos aprendido muito sobre cada equipe individualmente, o torneio serviu como um termômetro útil para entender onde os clubes se posicionam na hierarquia do futebol global, algo que, no fim das contas, é exatamente o objetivo da Fifa.

A final foi um espetáculo. Quase todo mundo achava que o Chelsea seria atropelado. Mas o time inglês simplesmente decidiu que não seria. Em vez disso, saiu de campo com uma vitória merecida, superando o PSG na estratégia e na bola. Derrotaram, com autoridade, aquele que era apontado como o melhor time do mundo, o atual campeão da Champions League. Foi, na prática, a dose final de emoção que o torneio precisava para deixar de ser apenas uma boa ideia e se tornar algo que veio para ficar.

Mais artigos abaixo

A seguir, a GOAL apresenta um resumão do Mundial de Clubes, com os principais destaques da decisão e do torneio como um todo.