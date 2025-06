Os resultados que o Brasil precisa para se classificar à Copa do Mundo de 2026 - O que a seleção brasileira de Carlo Ancelotti tem que fazer?

Com quatro jogos restantes, seleção brasileira pode garantir vaga direta já em junho ou, no pior cenário, brigar por um lugar na repescagem

A seleção brasileira chega à reta final das Eliminatórias Sul-Americanas ainda sem a vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026. Agora sob o comando de Carlo Ancelotti, o técnico multicampeão que estreia no futebol de seleções, o Brasil entra em uma nova fase de transição e expectativa. A equipe ocupa atualmente a quarta posição, com 21 pontos, e tem pela frente quatro rodadas decisivas para definir seu destino.

Com vasta experiência em clubes da elite europeia, como Real Madrid e Milan, por onde passou e empilhou troféus, Ancelotti assume a missão de conduzir o Brasil a um Mundial em momento delicado, após uma campanha irregular até aqui. A depender dos próprios resultados e de uma combinação de placares paralelos, a seleção canarinho pode carimbar o passaporte já na Data Fifa de junho - mas também corre riscos de se complicar.

Confira a seguir, com a GOAL, o que o Brasil precisa fazer para se classificar diretamente, o que acontece se não conseguir e quais são os principais cenários possíveis nesta reta final