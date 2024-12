Confira as possibilidades que livram o Galo da queda

Além de terminar com os vice-campeonatos da Copa do Brasil e da Libertadores, o ano de 2024 pode finalizar de forma trágica para o Atlético-MG.

Ocupando o 14º lugar do Brasileirão com 44 pontos, o time chega para a última rodada com 3,8% de chances de ser rebaixado, segundo os cálculos do departamento de matemática da UFMG.

Abaixo, confira o que o Galo precisa fazer na 38ª rodada para escapar da queda à Série B de 2025.