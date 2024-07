Tchecos estão no Grupo F do torneio na Alemanha, ao lado de Portugal, Geórgia e Turquia

A República Tcheca pode não ser assunto recorrente no noticiário no dia a dia do brasileiro - mas certamente voltou aos holofotes com sua participação na Euro 2024. Dividindo o Grupo F com Portugal, Geórgia e Turquia, a seleção também tem sido assunto por um motivo inustivado.

Afinal, qual o nome do país? 'República Tcheca' ou 'Tchéquia'? Abaixo, a GOAL te explica...