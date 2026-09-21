Repubblica - Napoli-Allegri, a lua de mel acabou: desabafo no vestiário e caso De Bruyne

Segundo o Repubblica, Allegri está decepcionado com o desaparecimento de Aurelio De Laurentiis de cena. Também em relação ao clube, de fato, o corporativista Max estava convencidíssimo de ter conquistado um crédito no verão europeu, ao fim de uma janela de transferências em que nunca havia reclamado pela não chegada de reforços. Em vez disso, o presidente faltou aos três jogos em casa contra Como, Arsenal e Bologna no estádio Maradona e deixou a batata quente nas mãos do técnico de Livorno, que ficou sozinho para administrar a emergência causada pelas muitas lesões e o nervosismo crescente dos jogadores, que explodiu em um par de brigas durante os treinamentos em Castel Volturno. A primeira foi punida de forma branda demais no caso de Noa Lang, e a segunda ficou impune.