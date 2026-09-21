Clima de alta tensão entre Massimiliano Allegri e o vestiário. É o que escreve a Repubblica, segundo a qual a equipe, contra a Fiorentina, não reagiu ao estímulo do seu novo treinador e não conseguiu tomar conta de uma partida que tinha se tornado fácil graças ao gol de Gilmour. Erros demais, alguma displicência e, no fim, um misto de acomodação e muito cansaço. Uma postura que deixou o ex-Milan furioso.
Repubblica - Napoli-Allegri, a lua de mel acabou: desabafo no vestiário e caso De Bruyne
Allegri se sentiu traído
No verão, Allegri tentou uma abordagem diferente e mais branda com os veteranos do Napoli, livrando-os do estresse de uma preparação física dura demais e deixando o ambiente mais leve dentro e fora do vestiário durante as pré-temporadas de Dimaro e Castel di Sangro. Segundo Repubblica , o Napoli pôde trabalhar assim em clima de alegria, e o técnico estava convencido de colher os frutos já desde as primeiras partidas oficiais, em nome do reconhecimento que havia merecido por parte do grupo. O campo, porém, deu respostas diferentes (3 derrotas, um empate e apenas 2 vitórias) e Max deve até ter se sentido, de algum modo, traído.
De Laurentiis e as duas brigas no treino
Segundo o Repubblica, Allegri está decepcionado com o desaparecimento de Aurelio De Laurentiis de cena. Também em relação ao clube, de fato, o corporativista Max estava convencidíssimo de ter conquistado um crédito no verão europeu, ao fim de uma janela de transferências em que nunca havia reclamado pela não chegada de reforços. Em vez disso, o presidente faltou aos três jogos em casa contra Como, Arsenal e Bologna no estádio Maradona e deixou a batata quente nas mãos do técnico de Livorno, que ficou sozinho para administrar a emergência causada pelas muitas lesões e o nervosismo crescente dos jogadores, que explodiu em um par de brigas durante os treinamentos em Castel Volturno. A primeira foi punida de forma branda demais no caso de Noa Lang, e a segunda ficou impune.
PROBLEMA DE BRUYNE
Outro problema para Allegri é a gestão de De Bruyne. Recolocar KDB no centro do projeto, Repubblica escreve, não parece ter sido uma boa ideia e, também neste caso, a espinhosa questão acabou na mesa de Allegri, que está fazendo de tudo para agradar ao clube e relançar o craque em crise. No Franchi, para abrir espaço para ele, Vergara acabou até mesmo voltando para o banco de reservas, recém-convocado para a seleção. A pausa servirá para fazer um balanço e encontrar um novo equilíbrio. Certamente, Repubblica escreve, a lua de mel do novo ciclo acabou.
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