Reencontro de gigantes, pesadelo para o Arsenal e mais: analisando o sorteio das quartas de final da Champions League

GOAL responde às principais perguntas após a definição do caminho dos oito finalistas rumo a Londres, em 1° de junho

O caminho a Wembley está definido. Barcelona, Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid e Atlético de Madrid conheceram seus adversários nas quartas de final e onde cada um está posicionado no chaveamento até a final, em Londres, no dia 1° de junho.

É bem provável, aliás, que esses mesmos oito já fossem sua aposta no bolão pós-sorteio da fase de grupos. Desses classificados, segundo o Deloitte's Money League, seis estão no top-10 de clubes com maior receita no mundo - Dotrmund e Atlético são os 'patinhos feios', em 12° e 15°, respectivamente.

Pep Guardiola, Mikel Arteta, Carlo Ancelotti, Luis Enrique... Não faltarão bons duelos à beira do campo. Isso sem contar outros pontos de foco de bastidores, como as já certas despedidas de Thomas Tuchel e Xavi de Bayern e Barça, nesta ordem.

Mais artigos abaixo

Sem mais, a GOAL traça os destaques do sorteio desta sexta (15)...