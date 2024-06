Os recordes que Cristiano Ronaldo pode bater na Euro 2024

A última Eurocopa do português vem aí, e mesmo aos 39 anos, ele pode seguir quebrando mais e mais recordes…

A bola rola na Alemanha para a Eurocopa 2024. O principal torneio de seleções da Europa, que acontece entre os dias 14 de junho e 14 de julho, marca a despedida de grandes craques de suas equipes nacionais e o surgimento de talentos para as próximas gerações, bem como a possibilidade de recordes históricos serem quebrados.

Cristiano Ronaldo, aos 39 anos, segue sendo a mesma máquina de bater recordes que vimos em toda carreira. E nesta Euro, o gajo tem a chance de conquistar mais feitos para seu lendário currículo no futebol. Vale lembrar que ele já é o detentor do título de maior artilheiro da história do torneio, com 14 gols, e o que mais disputou partidas, com 25.

Quando o assunto é ser o melhor, CR7 está sempre buscando ser o centro das atenções. Na competição não será diferente, e ele, com certeza, estará ambicioso para novos números ainda não conquistados. Veja abaixo alguns recordes que Cristiano pode bater na Eurocopa…

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!