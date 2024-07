Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e os veteranos que podem se despedir de suas seleções na Eurocopa 2024

A GOAL apresenta os jogadores que podem estar fazendo sua última campanha por seleções na Alemanha

A Eurocopa de 2024 está se aproximando, e os fãs de futebol de todo o mundo estão ansiosos para ver quem levantará o troféu na Alemanha, com Inglaterra, França, Portugal, Bélgica e Itália entre os principais candidatos à glória.

No entanto, o torneio também pode marcar o fim de algumas carreiras de grande destaque no mundo da bola. Na verdade, alguns dos maiores nomes do futebol no século já até anunciaram que vão se despedir após a Eurocopa, como a lenda alemã Toni Kroos, e vários outros podem seguir o mesmo caminho.

A seguir, a GOAL apresenta todas as estrelas veteranas que darão adeus a suas seleções no fim desta temporada - ou que podem decidir fazer isso, dependendo de como as coisas se desenrolarem para suas respectivas nações na Alemanha...