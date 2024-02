Reconstrução do meio-campo do Liverpool faz Chelsea passar vergonha

Os Reds foram ridicularizados depois de perderem Moises Caicedo e Romeo Lavia para os Blues, mas Klopp reconstruiu a equipe nesta temporada

Quando Jurgen Klopp se dirigiu aos torcedores do Liverpool em um evento, ainda em dezembro de 2023, ele se sentiu na obrigação de admitir que a reformulação do meio-campo do clube superou suas expectativas. "Durante o verão, algumas coisas estranhas aconteceram no mercado de transferências", reconheceu ele, "Mas agora, entre nós, posso dizer: 'Nossa, tivemos sorte, não é mesmo?!' Não tínhamos essa percepção na época e não parecia assim na época, mas estou realmente feliz que tudo tenha dado certo."

O alívio de Klopp era compreensível. O Liverpool parecia estar em desvantagem quando a temporada começou, ainda à procura de um meio-campista defensivo. Como Jamie Carragher apontou, eles "fizeram uma bagunça" em sua estratégia de contratação, perdendo não apenas Moises Caicedo para o Chelsea, mas também Romeo Lavia de uma forma bastante infantil.

Na verdade, o ex-zagueiro dos Reds chamou a situação de "uma piada" - mas ninguém em Anfield conseguiu encontrar o lado engraçado. Toda a empolgação gerada no início da janela de transferências de verão europeu pelas contratações rápidas de Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai deu lugar ao constrangimento quando o Liverpool não conseguiu um especialista na posição de número 5. Mas tudo mudou com a chegada de Wataru Endo, ex-Stuttgart.

