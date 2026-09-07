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Real Madrid, Mbappé: "A Inter? Prefiro o Milan, mas merece respeito"

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões

Na véspera da estreia na Champions League contra a Inter, Kylian Mbappé falou assim à Sky Sport: "Mal posso esperar para começar, esta é uma competição que produz sonhos. Estou me sentindo muito bem, assim como todo o time. Estaremos prontos".

  • Relação com Vinicius

    "Eu incompatível com Vinicius? Opinião. Não posso controlar milhões de boatos que se ouvem quando você joga no clube mais importante do mundo. O que me interessa é melhorar cada detalhe em campo, para ajudar a equipe. Eu e Vinicius precisamos melhorar na fase defensiva? Como eu explicava antes, sempre posso melhorar. Mas não gosto de me comparar com os colegas, caso contrário eu teria que destacar aquilo que eu faço e os outros não...".

    • Publicidade

  • Bola de Ouro

    "É um prêmio prestigioso que qualquer jogador quer ganhar. Muitas vezes me perguntam se desta vez vai ser a minha vez, até quando caminho pelas ruas de Madri. E há quem pense que eu sou o melhor do mundo… Eu acredito que este seja um bom ano para vencê-lo, mas não sei se a votação no fim vai me dar razão".

  • Melhor que o Milan

    "Com certeza prefiro o Milan. Mas a Inter é um adversário que merece grande respeito. Uma equipe de qualidade. Quando vi o sorteio, minha mente foi direto para Thuram, já que somos muito amigos. Mas eles também têm Lautaro, que é um atacante capaz de fazer a diferença. Claro, espero que não neste caso. Mourinho? Um grande motivador, está transmitindo ao grupo a experiência de tantos anos de carreira. É um prazer e um privilégio ser treinado por ele. Estamos todos unidos, mas já estávamos também no ano passado. Infelizmente, os resultados nem sempre chegam. Olhem para a minha França: queríamos vencer a Copa do Mundo e, em vez disso, não conseguimos sequer chegar à final…"

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