Real Madrid, Mbappé: "A Inter? Prefiro o Milan, mas merece respeito"

"Com certeza prefiro o Milan. Mas a Inter é um adversário que merece grande respeito. Uma equipe de qualidade. Quando vi o sorteio, minha mente foi direto para Thuram, já que somos muito amigos. Mas eles também têm Lautaro, que é um atacante capaz de fazer a diferença. Claro, espero que não neste caso. Mourinho? Um grande motivador, está transmitindo ao grupo a experiência de tantos anos de carreira. É um prazer e um privilégio ser treinado por ele. Estamos todos unidos, mas já estávamos também no ano passado. Infelizmente, os resultados nem sempre chegam. Olhem para a minha França: queríamos vencer a Copa do Mundo e, em vez disso, não conseguimos sequer chegar à final…"