Com contrato apenas até 2027 com o Manchester City, Rodri é o nome preferido do clube espanhol para a posição

Real Madrid já gastou muito nesta janela

Ainda quer um novo meio-campista para substituir Toni Kroos

Monitora de perto grande nome espanhol 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢 Mais artigos abaixo