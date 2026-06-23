Futuro longe do Real Madrid para Aurélien Tchouaméni. O meio-campista nascido em 2000, segundo a imprensa espanhola, não faz parte dos planos de José Mourinho, que deu sinal verde para sua venda. O ex-jogador do Mônaco tem contrato que vence em 2028 e não gostaria de deixar a Casa Branca, mas não pode se dar ao luxo de passar uma temporada no banco de reservas.