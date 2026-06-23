Futuro longe do Real Madrid para Aurélien Tchouaméni. O meio-campista nascido em 2000, segundo a imprensa espanhola, não faz parte dos planos de José Mourinho, que deu sinal verde para sua venda. O ex-jogador do Mônaco tem contrato que vence em 2028 e não gostaria de deixar a Casa Branca, mas não pode se dar ao luxo de passar uma temporada no banco de reservas.
Getty Images Sport
Traduzido por
Real Madrid: Aurélien Tchouaméni está à venda, preço definido
HÁ UM PREÇO
O futuro de Tchouaméni pode estar na Premier League: seu nome entrou na lista do Manchester United, que busca reforços para o meio-campo. O Liverpool também está de olho nele, já que precisa renovar seu meio-campo. Seu valor de mercado é de 40 milhões de euros.