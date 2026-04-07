Reação inusitada de Chouameni contra a decisão do árbitro na partida contra o Bayern

Em suas declarações na zona mista, após o término da partida, Chouameni não procurou desculpas esfarrapadas, mas encarou a realidade com uma franqueza notável, afirmando que o domínio em campo não significa nada se não se traduzir em gols.

O astro francês disse à RMC: “A verdade é que esta foi uma noite difícil para todos nós. Não esperávamos este resultado em nosso estádio e diante da nossa torcida, mas assim é o futebol neste nível; são os pequenos detalhes que decidem os grandes confrontos”.

Chouameni apontou o maior problema do Real Madrid contra o Bayern, que permitiu a vitória do time bávaro: a falta de eficácia na frente do gol.

Ele afirmou claramente: “Tivemos oportunidades de marcar e abrir o placar, mas precisamos ser mais eficazes na frente do gol. Em jogos como este, se você não aproveitar as oportunidades que surgem, um time do porte do Bayern de Munique vai te punir, e foi isso que aconteceu hoje”.