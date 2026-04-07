Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

Traduzido por

Reação inusitada de Chouameni contra a decisão do árbitro na partida contra o Bayern

A. Tchouameni
M. Oliver
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
França
England
Espanha
Alemanha

Jogador do Real lamenta após a suspensão

O Bayern de Munique deixou o Estádio Santiago Bernabéu, deixando para trás perguntas sobre as razões da confusão demonstrada pelo gigante espanhol diante da máquina alemã, embora tenha melhorado um pouco após o choque do segundo gol, tendo sido bastante frustrado pela habilidade do goleiro Manuel Neuer.

Após o término da partida, vencida pelo Bayern de Munique por 2 a 1, o jogador da seleção francesa Aurélien Tchouaméni falou com amargura, descrevendo o que aconteceu como uma dura lição em um momento crítico.

  • Uma derrota inesperada... O segredo do tropeço

    Em suas declarações na zona mista, após o término da partida, Chouameni não procurou desculpas esfarrapadas, mas encarou a realidade com uma franqueza notável, afirmando que o domínio em campo não significa nada se não se traduzir em gols.

    O astro francês disse à RMC: “A verdade é que esta foi uma noite difícil para todos nós. Não esperávamos este resultado em nosso estádio e diante da nossa torcida, mas assim é o futebol neste nível; são os pequenos detalhes que decidem os grandes confrontos”.

    Chouameni apontou o maior problema do Real Madrid contra o Bayern, que permitiu a vitória do time bávaro: a falta de eficácia na frente do gol.

    Ele afirmou claramente: “Tivemos oportunidades de marcar e abrir o placar, mas precisamos ser mais eficazes na frente do gol. Em jogos como este, se você não aproveitar as oportunidades que surgem, um time do porte do Bayern de Munique vai te punir, e foi isso que aconteceu hoje”.

    • Publicidade

  • A aposta no retorno... Ainda não acabou!

    Apesar do panorama sombrio após a derrota na partida de ida, Chouameni tentou transmitir otimismo aos torcedores, lembrando a identidade do clube, que não conhece a palavra desistência, e afirmou: “É claro que estamos decepcionados, mas não há tempo para lamentações. Temos que analisar rapidamente os erros que cometemos. Ainda há o jogo de volta, e nós somos o Real Madrid; iremos a Munique com um único objetivo: lutar pela virada e pela classificação. Ainda não acabou.”

  • Uma ausência dolorosa... Uma explosão inesperada

    Chouameni ficará de fora da partida de volta contra o Bayern de Munique devido à suspensão, e o jogador francês não entende o motivo.

    Embora não seja do tipo que costuma criticar o desempenho dos árbitros, ele quebrou o costume hoje e disse, segundo o jornal Marca, que o cartão amarelo que o árbitro Michael Oliver lhe mostrou foi injusto.

    Ele declarou: “Para mim, não foi cartão amarelo. Eu não fiz nada, estava correndo... E com todos os erros que aconteceram anteriormente, isso é injusto”.

    Quando questionado sobre quem jogaria em seu lugar na partida de volta, ele respondeu indignado: “Vocês realmente acham que eu vou responder a essa pergunta? Temos um time fantástico, e qualquer jogador que entrar em campo terá um desempenho excelente. Vamos para Munique para vencer”.

    O francês elogiou a reação da equipe apesar da derrota e concluiu: “Não sei se o resultado foi injusto, mas quando o placar estava 0 a 2, e diante das circunstâncias difíceis, elevamos nosso nível de desempenho e criamos mais oportunidades. Vamos trabalhar duro e nos preparar bem para o próximo jogo”.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB