Reação inusitada de Chouameni contra a decisão do árbitro na partida contra o Bayern

Chouameni ficará de fora da partida de volta contra o Bayern de Munique devido à suspensão, e o jogador francês não entende o motivo.
Embora não seja do tipo que costuma criticar o desempenho dos árbitros, ele quebrou o costume hoje e disse, segundo o jornal Marca, que o cartão amarelo que o árbitro Michael Oliver lhe mostrou foi injusto.
Ele declarou: “Para mim, não foi cartão amarelo. Eu não fiz nada, estava correndo... E com todos os erros que aconteceram anteriormente, isso é injusto”.
Quando questionado sobre quem jogaria em seu lugar na partida de volta, ele respondeu indignado: “Vocês realmente acham que eu vou responder a essa pergunta? Temos um time fantástico, e qualquer jogador que entrar em campo terá um desempenho excelente. Vamos para Munique para vencer”.
O francês elogiou a reação da equipe apesar da derrota e concluiu: “Não sei se o resultado foi injusto, mas quando o placar estava 0 a 2, e diante das circunstâncias difíceis, elevamos nosso nível de desempenho e criamos mais oportunidades. Vamos trabalhar duro e nos preparar bem para o próximo jogo”.