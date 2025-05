RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O RB Bragantino recebe o São Paulo na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Bragança Paulista, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Massa Bruta TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Bem posicionado na tabela, o Massa Bruta vive um bom momento e está em ascensão na competição. A equipe do interior paulista ocupa a quinta colocação, com 19 pontos, e mira posições ainda mais altas — afinal, está a apenas cinco pontos do líder Palmeiras.

Do outro lado, o rival estadual São Paulo enfrenta dificuldades. Fora da zona de classificação para o mata-mata, o Tricolor ocupa apenas o 13º lugar, com 12 pontos em 10 jogos, restando nove rodadas para o fim da primeira fase.