RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes se enfrentam em Santana de Paranaíba, pela 12ª rodada do nacional; veja detalhes

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, em Santana de Parnaíba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

A três rodadas do fim da 1ª fase, o RB Bragantino segue vivo na luta por vaga na próxima fase. Em 8° lugar, o clube de Bragança Paulista soma 16 pontos, mas vê América-MG e Grêmio logo atrás. Um novo tropeço, como o dos últimos dois empates, pode tirá-los, portanto, do G-8.

O São Paulo, enquanto isso, segue na parte alta da tabela, com vaga praticamente certa no mata-mata. Terceiro colocado, o Tricolor tem 24 tentos somados — um a menos que o Corinthians, vice-líder, e oito a menos que o líder absoluto Cruzeiro.