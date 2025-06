RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), em Bragança Paulista; veja todos os detalhes sobre o embate

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam na tarde desta quinta-feira (12), às 15h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Massa Bruta TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O RB Bragantino vai a campo em busca de diminuir a distância para o Palmeiras, que lidera o torneio. O Alviverde soma 27 pontos nestas 12 primeiras rodadas — quatro a mais que os donos da casa. Uma vitória, portanto, poderia deixar o Massa Bruta a apenas um pontinho de assumir a ponta da tabela na próxima rodada.

Enquanto isso, o Palmeiras, como adiantado, lidera o nacional da categoria com certo respiro. Esses 27 pontos praticamente garantem a equipe na próxima fase do torneio, por conta dos nove de vantagem sobre o América-MG, primeiro time dentro do G-8. A expectativa, porém, é de manter a melhor campanha desta 1ª fase.