RB Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 15h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal Massa Bruta TV no YouTube (confira a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa Rio, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro Sub-20. Em quinto lugar, com 26 pontos, o Rubro-Negro busca reduzir a diferença de sete pontos para o líder Palmeiras. Em 15 jogos, acumula oito vitórias, dois empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 57%.

Por outro lado, o RB Bragantino chega embalado por quatro vitórias consecutivas na competição. Atualmente, o time de Bragança Paulista ocupa a vice-liderança do Brasileiro Sub-20, com 32 pontos.