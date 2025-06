Rayan Cherki é a nova estrela do Manchester City que mira a Bola de Ouro - mas Pep Guardiola vai conseguir evitar outra situação como as de Zlatan Ibrahimovic e Jack Grealish?

A relação do meio-campista com seu novo técnico promete ser interessante, especialmente após as frequentes acusações sobre sua postura

Sempre que um jogador fala com a imprensa, o ideal — do ponto de vista do assessor — é que ele diga o mínimo possível e, de preferência, não vire manchete. Como resumiu Peter Crouch: “Você dá uma entrevista para o jornal tentando não aparecer no jornal. Eles ficavam nervosos com medo de a gente se atrapalhar.”

Mas Rayan Cherki seguiu um caminho bem diferente ao falar com jornalistas pela primeira vez desde que chegou ao Manchester City. Em apenas cinco minutos com a imprensa, durante a preparação do time para a estreia no Mundial de Clubes, ele já deixou uma forte impressão.

Cherki falou abertamente sobre suas ambições de conquistar a Bola de Ouro, dizendo que o sucesso de Rodri em 2024 mostrou como o City é uma plataforma para se tornar o melhor do mundo. E conquistou rapidamente os torcedores ao afirmar que queria “matar” o Manchester United — uma resposta à dolorosa eliminação do Lyon para os Red Devils na Europa League, em abril. Antes daquele confronto, aliás, ele disse que estava “pronto para ir à guerra” com o time de Ruben Amorim.

Mais artigos abaixo

Essas declarações não surpreendem quem acompanhou sua trajetória. Desde cedo, Cherki fez questão de chamar atenção — foi o artilheiro mais jovem da história do Lyon, aos 16 anos. Mas sua atitude, vista como obstáculo por alguns treinadores, sempre gerou controvérsias.

Mesmo assim, seu talento é inegável. Na última temporada, encontrou a consistência que tanto buscava: foram 34 participações em gols em 44 jogos. O desempenho rendeu sua primeira convocação para a seleção principal da França, onde estreou com um lindo voleio contra a Espanha na semifinal da Liga das Nações.

A boa fase o levou a um dos maiores clubes do mundo. E agora, com o palco global do Mundial de Clubes à disposição, Cherki tem a chance de mostrar por que é visto como um talento fora da curva. Suas declarações ousadas reforçam sua fama de inconformista — mas a grande questão é: ele conseguirá prosperar sob o comando exigente de Pep Guardiola?