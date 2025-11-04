Rayan Cherki mostra que pode manter estilo no Manchester City e ser um jogador à moda Pep Guardiola

Guardiola elogiou a "coragem para jogar" de Cherki após a partida, ao mesmo tempo em que destacou "esse talento especial, a conexão com as pessoas na frente, que é única". Mas a entrevista pré-jogo do técnico com a Sky Sports forneceu mais insights sobre por que ele gosta de Cherki e, crucialmente, por que está disposto a lidar com seu estilo individualista.
"Todos os treinadores fazem um jogo de xadrez, [dizendo aos jogadores] 'Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo' e ele é uma alma livre", explicou Guardiola. "Ele é um jogador especial e é tão jovem e, espero, que ele possa estar aberto e consciente para aprender o que a equipe precisa dele com ou sem a bola e todas as ações que precisamos. Mas, claro, ele traz algo na frente que é único."
Guardiola é, talvez mais do que qualquer outro treinador, conhecido por tratar seus jogadores como peças de xadrez, e ele famosamente extraiu toda a imprevisibilidade e brilho de Jack Grealish para torná-lo mais valioso para sua equipe do City. Mas, embora não vá exatamente deixar Cherki seguir o próprio caminho o tempo todo, ele já o vê como dentro de uma categoria de jogadores em quem confia para fazer o que parece certo no ataque.
"Nos grandes clubes você precisa de talento, precisa de disciplina", acrescentou. "A disciplina é apenas estar todos juntos e decidir o que temos que fazer. Temos que fazer isso, caso contrário, jogar futebol moderno é impossível. Depois disso, no terço final, eu nunca disse a Raheem Sterling ou Savinho ou Leroy Sane ou Riyad Mahrez 'Agora você tem que ir para a esquerda ou direita'. Apenas flua com o seu talento, invente algo no terço final."
Cherki sempre foi capaz de entregar no terço final, mas agora ele tem o benefício adicional de trabalhar com o atacante mais mortal do mundo. E se ele conseguir manter seu entendimento com Haaland e compreender o que Guardiola quer que ele faça quando não está atacando, ele se mostrará uma verdadeira pechincha.