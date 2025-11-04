+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Rayan Cherki Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Rayan Cherki mostra que pode manter estilo no Manchester City e ser um jogador à moda Pep Guardiola

Se havia um ar de inevitabilidade sobre Erling Haaland marcar os dois primeiros gols do Manchester City contra o Bournemouth no domingo, o mesmo não poderia ser dito sobre o homem que forneceu as duas assistências. Rayan Cherki fez sua primeira partida como titular na Premier League em 10 semanas devido a uma lesão, mas mesmo antes deste problema na coxa em agosto, já haviam muitas perguntas sobre seu encaixe no time de Pep Guardiola

Cherki esteve em destaque desde os 16 anos, quando se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Lyon, em janeiro de 2020. A expectativa em torno dele era imensa, mas todos os comentários sobre seu talento eram geralmente rapidamente acompanhados por conversas sobre sua personalidade difícil. Ele jogou sob a orientação de seis treinadores enquanto esteve no Lyon e conseguiu ter pelo menos um desentendimento público com quase todos eles.

Em outras palavras, ele não era exatamente um jogador que normalmente atrairia Guardiola, que teve conflitos famosos com jogadores como Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Agüero e João Cancelo. Para dizer o mínimo, contratar Cherki parecia um pouco arriscado para o City, mas, no momento, está dando muito certo.

  • Rayan Cherki Lyon 2024Getty Images

    Dividindo opiniões

    Rudi Garcia, o homem que deu a Cherki sua estreia no Lyon, alertou desde cedo sobre "o perigo de fazê-lo acreditar que já é um dos melhores jogadores do planeta". Peter Bosz, por sua vez, repetidamente deixou Cherki fora de sua escalação, enquanto Laurent Blanc admitiu ter "discussões acaloradas" com o armador sobre suas tendências individualistas. 

    Fabio Grosso desconsiderou o talento único de Cherki chamando-o de "um jogador como qualquer outro" e posteriormente declarou: "Ele possui habilidades técnicas enormes, mas precisa trabalhar nas outras". Pierre Sage foi além depois de deixar Cherki fora de sua escalação por vários jogos, removendo-o de seu elenco devido a um impasse contratual. 

    Não foram apenas os técnicos que tiveram dificuldades em lidar com Cherki. Em mensagens vazadas do WhatsApp, o proprietário americano do Lyon, John Textor, descreveu o talento francês como "um pequeno idiota".

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Manchester City FC

    Cumprindo o potencial

    Cherki pareceu finalmente amadurecer em sua última temporada com o Lyon. Ele foi reintegrado ao elenco por Sage após assinar um novo contrato, o que significava que ele poderia garantir ao clube, financeiramente apertado, uma taxa de transferência quando fosse eventualmente vendido. Quando Sage foi demitido em janeiro no ano passado, Cherki liderou as homenagens dizendo que "ele deixou um legado excepcional" depois de afastar o clube da ameaça de rebaixamento na temporada anterior.

    Cherki então se aproximou do novo técnico Paulo Fonseca, apoiando-o quando o português foi banido por nove meses por confrontar um árbitro. Mas, mais importante, Cherki se destacou em campo, produzindo exibições consistentemente brilhantes e encerrando a temporada com 12 gols e 20 assistências. 

    Suas performances finalmente corresponderam aos elogios que ele havia recebido no passado, como quando o ex-presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmou: "Cherki pode ser comparado a [Lionel] Messi em termos de sua qualidade técnica."

    Guardiola, que obteve o melhor de Messi no Barcelona, decidiu apostar em Cherki, que completou 22 anos em agosto. O City só teve que pagar £ 34 milhões (aproximadamente R$ 240 milhões) já que ele tinha um ano restante no contrato com o Lyon, o que significava que a mudança representava mais vantagens do que desvantagens.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Não vi ninguém tão bom"

    Vale lembrar que Messi, que foi descrito por alguns companheiros de equipe do Barça como "O Pequeno Ditador", não era exatamente fácil de treinar. Afinal, o argentino se envolveu em uma pequena polêmica durante sua passagem na Catalunha quando enviou uma mensagem para Guardiola, no caminho de volta para casa após um jogo, para lhe dizer o quanto estava chateado por ter sido pedido para jogar em segundo plano em relação a Ibrahimovic. Alguns jogadores, contudo, valem a pena fazer exceções.

    E enquanto Aulas possa ter exagerado um pouco - ou mesmo tentado aumentar o valor de Cherki - ao comparar seu jogador com Messi, ele está longe de estar sozinho ao ver Cherki como um talento geracional. O ex-lateral do City, Gaël Clichy, trabalhou com Cherki como assistente técnico de Thierry Henry na seleção francesa sub-21 e reservou o mais alto elogio para seu antigo pupilo. 

    "Se falarmos sobre a qualidade do jogador, eu não vi ninguém tão bom", disse Clichy à GOAL. "Isso é uma grande citação, mas eu realmente sinto que, se ele conseguir levar seu jogo sem a bola a um certo nível, acho que poderíamos estar falando de um jogador que pode alcançar os números de Kevin De Bruyne, porque em espaços apertados, em áreas-chave do campo, ele pode criar perigo. E isso é o que você quer no City."

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Ge

    Cuidado com sua maior fraqueza

    Enquanto Cherki puniu a pressão alta do Bournemouth no domingo, Clichy acredita que ele será mais útil quando o City enfrentar adversários mais teimosos que se contentam em defender por 90 minutos. Em outras palavras, os jogos em que o City tende a ter mais dificuldades. 

    "Quando você joga contra um time com um bloco baixo e defesa de cinco [jogadores], não há muito espaço. Então você precisa ter qualidade nas ponta, que eu acho que o City perdeu um pouco," acrescentou. "Você sabe, eles tinham Raheem Sterling, Riyad Mahrez e Leroy Sané, que para mim, como lateral, era um pesadelo para jogar contra. Acho que eles perderam isso."

    Clichy não escondeu a área onde Cherki precisa melhorar acima de tudo, porém: "Ele precisará demonstrar que sem a bola, quando fora de posse, ele pode performar, porque sabemos que esse é o seu problema. Essa é a sua fraqueza. Era sua fraqueza quando estava conosco na França. Até agora, o que eu vi na Inglaterra, é isso que as pessoas estão pensando sobre ele. Então, se Pep conseguir levá-lo a um nível diferente fora da bola, acho que ele será um jogador tremendo para o City. E acho que esse é o tipo de jogador que Pep quer. Agora na Premier League não se trata apenas de ter a bola, mas também de como você lida com as transições. E aí está o grande trabalho para Pep."

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tendências rebeldes

    Houve sinais iniciais de que o talento de Cherki poderia irritar Guardiola, como quando o técnico pareceu exasperado com sua nova contratação ao perder a posse de bola em sua estreia contra o Wydad Casablanca no Mundial de Clubes. Os benefícios de seu estilo de jogo inovador também foram mostrados em sua estreia na Premier League contra o Wolves, quando ele deu um belo passe de calcanhar para Nico O'Reilly e depois roubou a bola para marcar o quarto gol do City.

    Mas Cherki não conseguiu oferecer mais vislumbres de seu talento ao sofrer uma lesão durante sua estreia em casa, na derrota por 2 a 0 contra o Tottenham. Mais de dois meses fora dos gramados se seguiram, mas Cherki voltou à equipe titular contra o Swansea, na Carabao Cup, e roubou a cena ao acertar a trave, dar um toque sutil para Omar Marmoush e depois marcar o terceiro gol. 

    Ele mostrou que estava totalmente recuperado de sua lesão ao começar como titular contra o Bournemouth, menos de quatro dias após completar 90 minutos contra o Swansea, e colocou Haaland no caminho do gol, primeiro com uma cabeçada e depois com um passe de primeira. Está se tornando cada vez mais claro que todo o plano tático do City agora se baseia em colocar a bola para Haaland onde ele é mais perigoso, e depois de não conseguirem fazer isso efetivamente na partida anterior contra o Aston Villa, Cherki achou notavelmente fácil localizar a máquina de gols da equipe.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    "Único"

    Guardiola elogiou a "coragem para jogar" de Cherki após a partida, ao mesmo tempo em que destacou "esse talento especial, a conexão com as pessoas na frente, que é única". Mas a entrevista pré-jogo do técnico com a Sky Sports forneceu mais insights sobre por que ele gosta de Cherki e, crucialmente, por que está disposto a lidar com seu estilo individualista.

    "Todos os treinadores fazem um jogo de xadrez, [dizendo aos jogadores] 'Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo' e ele é uma alma livre", explicou Guardiola. "Ele é um jogador especial e é tão jovem e, espero, que ele possa estar aberto e consciente para aprender o que a equipe precisa dele com ou sem a bola e todas as ações que precisamos. Mas, claro, ele traz algo na frente que é único."

    Guardiola é, talvez mais do que qualquer outro treinador, conhecido por tratar seus jogadores como peças de xadrez, e ele famosamente extraiu toda a imprevisibilidade e brilho de Jack Grealish para torná-lo mais valioso para sua equipe do City. Mas, embora não vá exatamente deixar Cherki seguir o próprio caminho o tempo todo, ele já o vê como dentro de uma categoria de jogadores em quem confia para fazer o que parece certo no ataque.

    "Nos grandes clubes você precisa de talento, precisa de disciplina", acrescentou. "A disciplina é apenas estar todos juntos e decidir o que temos que fazer. Temos que fazer isso, caso contrário, jogar futebol moderno é impossível. Depois disso, no terço final, eu nunca disse a Raheem Sterling ou Savinho ou Leroy Sane ou Riyad Mahrez 'Agora você tem que ir para a esquerda ou direita'. Apenas flua com o seu talento, invente algo no terço final."

    Cherki sempre foi capaz de entregar no terço final, mas agora ele tem o benefício adicional de trabalhar com o atacante mais mortal do mundo. E se ele conseguir manter seu entendimento com Haaland e compreender o que Guardiola quer que ele faça quando não está atacando, ele se mostrará uma verdadeira pechincha.

