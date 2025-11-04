Rayan Cherki mostra que pode manter estilo no Manchester City e ser um jogador à moda Pep Guardiola

Enquanto Cherki puniu a pressão alta do Bournemouth no domingo, Clichy acredita que ele será mais útil quando o City enfrentar adversários mais teimosos que se contentam em defender por 90 minutos. Em outras palavras, os jogos em que o City tende a ter mais dificuldades.

"Quando você joga contra um time com um bloco baixo e defesa de cinco [jogadores], não há muito espaço. Então você precisa ter qualidade nas ponta, que eu acho que o City perdeu um pouco," acrescentou. "Você sabe, eles tinham Raheem Sterling, Riyad Mahrez e Leroy Sané, que para mim, como lateral, era um pesadelo para jogar contra. Acho que eles perderam isso."

Clichy não escondeu a área onde Cherki precisa melhorar acima de tudo, porém: "Ele precisará demonstrar que sem a bola, quando fora de posse, ele pode performar, porque sabemos que esse é o seu problema. Essa é a sua fraqueza. Era sua fraqueza quando estava conosco na França. Até agora, o que eu vi na Inglaterra, é isso que as pessoas estão pensando sobre ele. Então, se Pep conseguir levá-lo a um nível diferente fora da bola, acho que ele será um jogador tremendo para o City. E acho que esse é o tipo de jogador que Pep quer. Agora na Premier League não se trata apenas de ter a bola, mas também de como você lida com as transições. E aí está o grande trabalho para Pep."