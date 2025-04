Raphinha, Neymar, Ronaldinho e os 10 maiores jogadores brasileiros da história do Barcelona

O clube catalão foi lar de muitos ícones do Brasil ao longo dos anos - mas quem se destaca como o melhor?

O Barcelona contratou um total de 29 jogadores brasileiros nos últimos 35 anos, com Vitor Roque sendo o mais recente em janeiro de 2024. O ex-jovem do Athletico durou apenas um ano na Catalunha, no entanto, fazendo apenas 14 partidas em LaLiga antes de os Blaugrana aceitarem uma oferta de €25 milhões (R$ 152 milhões) do Palmeiras na janela de transferências de inverno.

Assim como os compatriotas Philippe Coutinho, Malcom e Arthur Melo antes dele, Roque não conseguiu corresponder às expectativas em um dos maiores clubes do mundo. Sonny Anderson, Fabio Rochemback e Geovanni também enfrentaram as mesmas dificuldades no Barcelona, que tem um histórico irregular quando se trata de investimento em estrelas do Brasil.

Dessa forma, foi relativamente fácil para GOAL decidir sobre os 10 melhores brasileiros na história do clube. Classificar esses jogadores, no entanto, foi uma tarefa muito mais assustadora, pois a maioria deles pode ser categorizada como lendas do Barcelona.

Na verdade, o único homem na lista que ainda não ganhou esse status é Raphinha. Isso pode mudar para o ex-jogador do Leeds United até o final de maio, no entanto, porque ele está liderando a tentativa de tríplice coroa do Barça sob o comando de Hansi Flick e é atualmente o favorito para ganhar a Bola de Ouro de 2025. A questão é: quem Raphinha está tentando superar nos livros de história dos Blaugrana? Confira nossas classificações abaixo...