Raphinha como Cristiano Ronaldo: o Barcelona é o time mais forte do mundo?

Cinco partidas disputadas, cinco vitórias, quatro delas com cinco gols marcados. A última ontem à noite, na estreia na fase de liga da Champions League, contra o Feyenoord, derrotado por 5 a 1. O início de temporada do Barcelona é assustador, e também neste ano a equipe comandada por Flick é uma das favoritas para vencer a orelhuda. Ou talvez seja mais correto dizer A favorita. Um rótulo que o Barcelona aceita de muito bom grado: o objetivo deste ano não é a LaLiga, mas chegar à final no Metropolitano de Madri. As equipes a serem batidas são as de sempre, do Real Madrid ao Arsenal, do Paris Saint-Germain ao Bayern de Munique (além da Inter, que disputou duas finais nos últimos quatro anos), mas neste ano o Barça parece ter uma marcha a mais que as outras.