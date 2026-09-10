Cinco partidas disputadas, cinco vitórias, quatro delas com cinco gols marcados. A última ontem à noite, na estreia na fase de liga da Champions League, contra o Feyenoord, derrotado por 5 a 1. O início de temporada do Barcelona é assustador, e também neste ano a equipe comandada por Flick é uma das favoritas para vencer a orelhuda. Ou talvez seja mais correto dizer A favorita. Um rótulo que o Barcelona aceita de muito bom grado: o objetivo deste ano não é a LaLiga, mas chegar à final no Metropolitano de Madri. As equipes a serem batidas são as de sempre, do Real Madrid ao Arsenal, do Paris Saint-Germain ao Bayern de Munique (além da Inter, que disputou duas finais nos últimos quatro anos), mas neste ano o Barça parece ter uma marcha a mais que as outras.
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Raphinha como Cristiano Ronaldo: o Barcelona é o time mais forte do mundo?
Mercado estelar
Mérito de um mercado que melhorou o elenco. As saídas de Ferran Torres, Rashford e Lewandowski (que foi para a Major League Soccer, em Chicago) não criaram mal-estar, e para o ataque chegaram jogadores que mantêm o nível alto, oferecendo soluções que faltaram no ano passado. De Gordon a Adeyemi, passando por Gabriel Jesus, que ontem marcou dois minutos depois de entrar em campo, todos se encaixaram perfeitamente na dinâmica de jogo do Barcelona, que tem uma infinidade de alternativas ofensivas. O verdadeiro golpe, porém, veio no meio-campo, com o campeão do mundo e Bola de Ouro de 2024 Rodri, o homem que elevou o time de patamar, garantindo ordem e ritmo. Fundamental na construção e nos equilíbrios defensivos, era o perfil de que o Barcelona precisava, e que faltava ao time.
Raphinha é o homem a mais
Uma das chaves do início empolgante do Barcelona é certamente Raphinha, autor de 8 gols nas primeiras 5 partidas da temporada. Na história do Barça, apenas Kocsis, na temporada 1958-59, fez melhor, com 9 gols. O ex-Leeds como falso 9 funciona e, com a dobradinha de ontem, chegou a 21 gols na Champions com a camisa do clube catalão, em quinto lugar nessa classificação especial, atrás apenas de Messi, inalcançável com 126, Suárez (25), Rivaldo (25) e Lewandowski (23). O brasileiro, que vem de uma Copa do Mundo ruim, é o diferencial de uma equipe que joga em outra velocidade. Segundo Giovanni van Bronckhorst, técnico do Feyenoord, "pela forma como joga, é o melhor time do mundo no momento".
Raphinha como Cristiano Ronaldo?
De atacante de lado a centroavante, Raphinha lembra a evolução de Cristiano Ronaldo. É o que acredita seu ex-treinador nos tempos de Vitória de Guimarães, Vitor Campelos: "Em 2015-16, eu o escalei como atacante central em uma partida contra o Porto B. Era muito jovem, mas tinha a agressividade certa na frente do gol. Entende o jogo, tem ótimas leituras e ataca a profundidade. No futuro, pode se tornar um camisa 9 como Cristiano Ronaldo", disse em entrevista ao Sport. Pelos seus gols passam os sucessos do Barcelona, neste ano a equipe a ser batida.
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