Raphinha como 10 ou Robert Lewandowski no banco? Como o Barcelona pode se acertar com a chegada de Nico Williams?

Barça está prestes a fazer do talentosíssimo ponta do Athletic Bilbao sua segunda contratação na janela, mas como ele se encaixará no time titular?

Parece que o Barcelona enfim conseguirá concretizar a contratação de seu grande alvo. Após mais de um ano de intensa especulação, Nico Williams teria aceitado um contrato de seis anos com o clube catalão, que agora se prepara para acionar a cláusula de rescisão de €58 milhões estipulada em seu vínculo com o Athletic Bilbao. O clube trabalha agora para garantir que o salário de Williams se encaixe nos rígidos limites financeiros impostos por LaLiga. Espera-se que o diretor esportivo Deco aprove várias saídas nas próximas semanas. Ansu Fati e Ronald Araújo estão entre os jogadores de linha com futuro indefinido, enquanto Marc-André ter Stegen parece cada vez mais próximo de uma saída, sobretudo após a chegada do goleiro Joan García, do Espanyol. A ideia é evitar uma repetição do fiasco envolvendo Dani Olmo, cujo registro virou uma novela e se tornou um espetáculo indesejado ao longo de boa parte da temporada 2024/25. Bayern de Munique e Arsenal também demonstraram interesse em Nico Williams, mas ele deixou claro que seu desejo é jogar na Catalunha — o Diario Sport chegou a afirmar que ele estaria disposto até mesmo a aceitar uma redução salarial para facilitar o acordo. Mais artigos abaixo O Barça parece, de fato, o próximo passo natural para Williams, que evoluiu de forma notável nas últimas quatro temporadas com o Athletic. Aos 22 anos, o ponta se firmou como um dos jogadores mais consistentes de LaLiga e garantiu um lugar regular na seleção espanhola. Não se espera que ele enfrente dificuldades para se adaptar ao time de Hansi Flick. A única incerteza diz respeito à forma como Flick pretende ajustar sua escalação para acomodar Williams. O Barcelona foi uma das equipes mais eficientes da Europa no setor ofensivo na última temporada, e existe o risco de desequilíbrio se o treinador não encontrar a fórmula certa para encaixar o novo reforço.