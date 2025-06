Kylian Mbappé, Scott McTominay e o ranking das 20 melhores contratações da temporada 2024/25 na Europa

A GOAL analisa os jogadores que mais impactaram em seus novos clubes na temporada, com alguns nomes surpreendentes na lista final

Após uma temporada repleta de drama e com um número recorde de partidas, os campeões das cinco principais ligas da Europa foram finalmente definidos. O Liverpool conquistou seu segundo título do Campeonato Inglês logo no primeiro ano de Arne Slot no comando. O Barcelona retomou o título do Campeonato Espanhol das mãos do Real Madrid, o Bayern de Munique superou o Bayer Leverkusen para recuperar o Campeonato Alemão, o Napoli destronou a Inter de Milão no Campeonato Italiano e o Paris Saint-Germain manteve sua hegemonia com o quarto título consecutivo do Campeonato Francês.

As copas nacionais também reservaram histórias dignas de contos de fadas. Crystal Palace, Newcastle, Bologna e Stuttgart encerraram longos jejuns de títulos, enquanto o Tottenham fez o mesmo ao vencer o Manchester United em uma final inglesa da Liga Europa. E, por fim, o PSG se tornou campeão da Champions League em final histórica na Allianz Arena.

Alguns dos clubes mais bem-sucedidos da temporada prosperaram mantendo a base do elenco, mas a maioria deu um salto de qualidade ao investir pesado em contratações, realizar empréstimos inteligentes ou aproveitar oportunidades no mercado de agentes livres. O recrutamento foi decisivo em 2024/25, com várias novas peças superando expectativas e se destacando mesmo fora de suas zonas de conforto.

Resta a pergunta: quem foi o melhor de todos? Abaixo, a GOAL apresenta as 20 melhores contratações da temporada europeia 2024/25, incluindo os valores pagos pelos clubes em libras e em reais de acordo com a cotação atual.