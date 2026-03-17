Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Cremonese Fiorentina

Traduzido por

Rakow x Fiorentina: onde assistir, canal de TV, streaming, escalações

Deixemos de lado, por um momento, a questão da permanência na Série A e pensemos na Europa. É isso que Paolo Vanoli espera de seus jogadores, que enfrentam o Rakow na Polônia nesta quinta-feira. A Fiorentina tem a chance de se classificar pela quarta vez consecutiva para as quartas de final da Liga Conferência, dando continuidade a um sonho que Florença está tentando aproveitar nesta temporada complicada. 

  • RAKOW x FIORENTINA: Canal de TV e transmissão ao vivo

    Jogo: Rakow x Fiorentina
    Data: quinta-feira, 19 de março de 2026
    Horário: 18h45
    Canal de TV: Sky Sport
    Streaming: Sky Go/Now TV

    • Publicidade

  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES RAKOW-FIORENTINA

    RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski, Repka, Pienko; Makuch, Brunes, Lopez. Técnico: Tomczyk. FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Técnico: Vanoli

  • ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE AS ESCALAÇÕES

    "Agora cabe a nós administrar da melhor forma possível as energias", assim concluiu Paolo Vanoli na coletiva de imprensa após o jogo contra o Cremona. O técnico da Fiorentina, ciente da importância do confronto contra o Inter pelo campeonato, está pronto para fazer rodízio com a habitual renovação de elenco típica das competições de copa. 

    No gol jogará Christensen, com Fortini recuperado da lombalgia e escalado como titular. Os zagueiros centrais serão Pongracic e Comuzzo, com Ranieri no lugar de Gosens pela esquerda. No meio-campo, Mandragora terá uma chance especial, com Ndour e Fabbian completando o setor.

     O ataque será composto por Harrison, Piccoli e Fazzini. Kean ficará no banco, pronto para acumular minutos de jogo durante a partida. 

  • ONDE ASSISTIR AO JOGO RAKOW X FIORENTINA NA TV

    O confronto entre Rakow eFiorentina não será transmitido em aberto e, portanto, não estará disponível gratuitamente para todos. Para assistir ao jogo, é necessário assinar um plano da Sky ou da NOW. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sky Sport Uno (canal 201) e Sky Sport (canal 252).

  • RAKOW X FIORENTINA EM TRANSMISSÃO AO VIVO

    O jogo Rakow x Fiorentina não está disponível para transmissão gratuita, mas apenas para quem possui uma assinatura.

     Os assinantes podem acompanhar a partida nos canais 202 e 253, Sky Sport Calcio e Sky Sport, pelo Sky Go ou NOW, ou diretamente pelo site oficial do NOW, usando smartphones, tablets ou computadores.

Conference League
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0