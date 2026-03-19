Com a vantagem de 2 a 1 conquistada na partida de ida, a Fiorentina visita o Raków, na Polônia, para tentar garantir a classificação para as quartas de final da Liga Conferência. A Viola tem, de fato, a chance de se classificar pelo quarto ano consecutivo, dando continuidade a um sonho que Florença está tentando aproveitar em uma temporada nada fácil. O pontapé inicial está marcado para as 18h45 no Miejski Stadion Piłkarski Raków.
Rakow x Fiorentina AO VIVO 1 x 0: Struski abre o placar!
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
49' - GOL DO RAKOW! Struski recebe a bola na área, Ndour chega atrasado e o meio-campista polonês chuta rente à trave, sem dar chances a Christensen
29' - Oportunidade para o Rakow: cruzamento rasteiro de Ivi Lopez e remate de primeira de Brunes, que é desviado pela defesa da Viola.
8' - O Rakow responde com Repka, que chuta da entrada da área e não passa longe do gol.
4' - Kean entra na área e chuta, mas a bola é defendida por Svarnas. A bola volta aos pés do atacante italiano, que, porém, não consegue mandar para o fundo da rede.
O RESUMO DO JOGO
RAKOW x FIORENTINA 1 x 0
GOLS: 46'Struski (R)
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. Técnico: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Técnico: Vanoli
ÁRBITRO: Munuera
