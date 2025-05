Raheem Sterling, Federico Chiesa & o ranking das dez contratações mais decepcionantes da Premier League 2024/25

A temporada chega ao fim, então é hora de refletir sobre as transferências mais decepcionantes da Premier League

Com o fim da temporada, os holofotes se voltam inevitavelmente para uma análise minuciosa da campanha — e o debate mais acalorado recai sobre as contratações que ficaram aquém das expectativas. Enquanto alguns poucos novos reforços se adaptaram rapidamente e brilharam, outros simplesmente não conseguiram justificar os altos valores pagos, os salários milionários, as reputações grandiosas e as enormes expectativas depositadas sobre eles.

A Premier League manteve sua liderança em grandes investimentos ao longo da temporada 2024/25, mas os resultados foram diversos. O entusiasmo inicial em torno de certos nomes foi se esvaindo com o passar das semanas, seja por lesões, queda de desempenho ou simplesmente falta de entrosamento.

Quase todos os grandes clubes ingleses aparecem nesta lista — alguns até mais de uma vez — enquanto a GOAL revela as contratações que mais decepcionaram nesta temporada na elite do futebol inglês...