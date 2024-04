Rafael Cabral encaminha saída do Cruzeiro e pode voltar ao Santos

Goleiro está fora dos planos da gestão de Ronaldo Fenômeno para o decorrer da temporada e abre conversas com o clube paulista no mercado da bola

Rafael Cabral encaminhou a saída do Cruzeiro neste sábado (14), dois dias após o empate contra o Alianza, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. A informação foi inicialmente publicada pelo site Deus Me Dibre e pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o Santos pode ser o destino do goleiro 33 anos no mercado da bola.

Há uma conversa com o diretor de futebol Alexandre Gallo para que o veterano retorne à Vila Belmiro na atual janela de transferências. O clube do litoral paulista ainda não formalizou uma proposta, mas tem interesse no retorno do atleta, que foi revelado pelas divisões de base santista, em 2010.

Além do Santos, outros clubes que demonstraram interesse na contratação de Rafael Cabral foram o Grêmio e o Red Bull Bragantino. Os paulistas entendem que o atleta é um nome interessante para a atual temporada.

Mais artigos abaixo