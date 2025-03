"Quero ganhar a Bola de Ouro": Estrela do Manchester City, brasileira Kerolin mira conquistas individuais e coletivas enquanto se adapta à liga inglesa

Atacante se transferiu para a Inglaterra em janeiro e espera conquistar seu primeiro título com os Citizens na final da Copa da Liga Inglesa Feminina

Quando a GOAL pergunta a Kerolin, principal contratação do Manchester City na janela de janeiro, por que ela escolheu a Inglaterra como o próximo destino de sua carreira frutífera, porém em desenvolvimento, a brasileira não hesita em mostrar sua personalidade ambiciosa. “Quando eu estava olhando a lista da Bola de Ouro e coisas assim, estava vendo onde as jogadoras estavam jogando”, ela explica. “A maioria delas estava aqui ou na Espanha.” E ela quer estar nessa lista, certo? “Eu quero estar no topo da lista”, ela responde. “Não vai ser fácil, mas os sonhos são para isso.”

O Campeonato Inglês Feminino (WSL) tem sido a primeira ou a segunda liga mais representada na lista de indicadas à Bola de Ouro na categoria feminina nos últimos quatro anos, com jogadoras atuando na Inglaterra ocupando a segunda posição em 2022 e 2023, e a terceira em 2021. É uma lista que, apesar de sua temporada de melhor jogadora na Liga Feminina dos Estados Unidos (NWSL) com o North Carolina Courage em 2023, Kerolin nunca integrou. Embora seja uma das melhores ligas do mundo, a principal competição norte-americana muitas vezes tem dificuldade de ter representação nos prêmios, a menos que suas estrelas conquistem grande sucesso internacional.

Não é a única razão de Kerolin para se juntar a um clube que está na final da Copa da Liga Inglesa que acontece neste sábado (15), nas quartas de final da Champions League Feminina na próxima semana e nas semifinais da Copa da Inglaterra que acontecem em abril. Ela quer ganhar títulos, trabalhar com as melhores jogadoras e, neste novo ambiente, ser desafiada a melhorar. Além disso, como ela repete várias vezes, quer fazer história. Colocar as mãos na Bola de Ouro certamente faria isso.