Quem vai ser o novo técnico do Tottenham após a demissão de Ange Postecoglou? O ranking das melhores opções para os Spurs

Nem mesmo o título da Europa League foi capaz de manter o australiano no cargo — mas quem deve assumir, então, os Spurs?

Ange Postecoglou foi oficialmente demitido Tottenham. Isso era algo que muitos torcedores dos Spurs vinham desejando há meses, conforme os resultados e o desempenho da equipe pioraram drasticamente durante uma catastrófica temporada 2024/25.

No entanto, a vitória sobre o Manchester United na final da Liga Europa adicionou um tom mais questionável à situação, já que Postecoglou cumpriu a promessa de conquistar um título e, de quebra, garantiu vaga na próxima Champions League. O problema é que essa conquista veio no contexto de um 17º lugar na Premier League, o que acabou selando sua saída do clube do norte de Londres.

O treinador australiano ganhou muitos admiradores por seu estilo ofensivo em sua primeira temporada no Tottenham, levando o time a um respeitável quinto lugar no Campeonato Inglês. Mas a queda de rendimento nos últimos 12 meses foi, para muitos, imperdoável — e Daniel Levy teve pouca escolha a não ser confirmar a mudança.

No fim das contas, a recusa de Postecoglou em abrir mão de seus princípios táticos acabou sendo decisiva para sua queda — além de uma série de trocas de farpas estranhas com torcedores e jornalistas. A grande pergunta agora é: quem é o favorito para assumir o comando? A GOAL ranqueia os atuais candidatos a seguir...