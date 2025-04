Quem vai ser o novo técnico do Santos após a demissão de Pedro Caixinha?

Técnico português não resistiu à pressão após sequência de resultados no Brasileirão; veja as opções ventiladas

O Santos oficializou a saída do técnico Pedro Caixinha nesta segunda-feira (14), após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. Conforme trouxe a GOAL, o início ruim no Campeonato Brasileiro — com duas derrotas e um empate —, além do desempenho abaixo do esperado da equipe, motivaram a diretoria a decidir pela saída do treinador.

Diante do cenário, o Santos já começa a trabalhar na busca por um novo comandante. Nomes disponíveis no mercado estão sendo avaliados, e a expectativa é trazer alguém que consiga extrair mais do atual elenco. Enquanto isso, César Sampaio assume o comando da equipe de forma interina, até o anúncio oficial do substituto.