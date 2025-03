Quem vai ser o novo técnico do Fluminense após a demissão de Mano Menezes?

Expectativa da diretoria é anunciar um novo treinador até a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

O Fluminense anunciou a demissão de Mano Menezes após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pela diretoria devido aos resultados abaixo do esperado, que não corresponderam às expectativas do clube para a temporada.

Com a saída de Mano, o auxiliar-técnico permanente Marcão assumirá a equipe de forma interina. Ele comandará o time na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Once Caldas, na próxima terça-feira (01), enquanto a diretoria trabalha para definir o próximo técnico.