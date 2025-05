Quem vai se classificar para a Champions League 2025/26? Saiba tudo sobre as disputas para garantir vaga na elite europeia

Há uma intensa batalha na Inglaterra por vagas na Liga dos Campeões, mas a disputa é igualmente acirrada na Itália, França, Espanha e Alemanha

Este não tem sido um ano especialmente dotado de corridas emocionantes pelo título nas principais ligas nacionais da Europa - apesar do fato de que a disputa na Serie A italiana, entre Napoli e Inter, pode ir até o fim (um play-off pelo Scudetto é até uma possibilidade distinta!), enquanto o Real Madrid poderia se aproximar dos líderes do Campeonato Espanhol, o Barcelona, vencendo em Montjuic no domingo da próxima semana.

No entanto, o incansável Liverpool de Arne Slot transformou a Premier League em uma procissão nesta temporada; o PSG mais uma vez disparou na Ligue 1, enquanto o Bayern de Munique está a um detalhe de recuperar sua coroa da Bundesliga neste final de semana.

Ainda assim, não é como se as últimas semanas da campanha 2024/25 fossem desprovidas de drama - não com a qualificação para a Champions League sendo talvez mais importante do que nunca por razões financeiras. Abaixo, GOAL analisa as ferozes batalhas que estamos vendo em todo o continente pelo direito de se sentar na mesa principal da Europa na próxima temporada...