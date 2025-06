Quem será o próximo do clube dos 100 milhões de euros? Alexander Isak, Rodrygo e nove estrelas que devem movimentar compras com cifras altas em 2025

Com o poder de gasto entre os clubes de elite maior do que nunca, é provável que haja uma série de contratações bombásticas nas próximas semanas

Florian Wirtz se tornou apenas o 17º jogador na história a protagonizar uma transferência de 100 milhões de euros (R$ 642 milhões) ou mais ao se juntar ao Liverpool vindo do Bayer Leverkusen, em um acordo recorde no futebol britânico avaliado em 136 milhões de euros (R$ 874 milhões) no início deste mês. No entanto, é provável que ao menos mais um nome entre para esse clube seleto ainda nesta janela de transferências.

Desde a transferência de Neymar por €222 milhões (R$ 874 milhões na cotação da época) do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017, os valores negociados entre os principais clubes europeus dispararam para patamares antes inimagináveis – e não há sinais de que essa bolha vá estourar tão cedo. Na verdade, as cifras inflacionadas se tornaram comuns, em parte por causa do crescimento do Campeonato Saudita também pelo fato de parecer haver hoje um excesso de talentos capazes de transformar jogos dentro da era Guardiola de esquemas táticos rígidos.

Os verdadeiros craques de nível mundial – especialmente os que atuam no setor ofensivo – nunca foram tão valorizados como hoje, à medida que os grandes clubes buscam qualquer ganho marginal que possa fazer a diferença na briga por títulos. A pergunta que fica é: quem será o próximo superstar de 100 milhões de euros?

Mais artigos abaixo

A GOAL listou abaixo os dez principais candidatos, começando com um jovem inglês que já experimentou os altos e baixos da vida na Premier League...