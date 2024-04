Quem sai ganhando e quem sai perdendo com a permanência de Xavi no Barcelona?

Apesar de dizer que sairia no fim da temporada, técnico voltou atrás da decisão e permanecerá até 2025

Então está confirmado: ele fica. Xavi anunciou no fim de janeiro que deixaria o Barcelona ao final da temporada e afirmou que não haveria circunstâncias em que ele pudesse voltar atrás. Um eventual título da Liga dos Campeões não seria suficiente, nem uma reviravolta milagrosa no Campeonato Espanhol. Sua decisão estava tomada.

Mas não acabou assim. O Barça, após meses de tentativas, convenceu seu técnico, que parecia tão certo de partir, a permanecer. Por que eles estiveram tão desesperados para mudar a cabeça dele não está totalmente claro, no entanto. Xavi não teve um desempenho necessariamente ruim na Catalunha, mas há a sensação de que ele levou o clube até onde pôde.

Os Blaugranas realmente precisam de um novo rosto no banco, mas o Barça o convenceu a ficar mesmo assim, com o treinador agora buscando cumprir o restante de seu contrato, que se expira em 2025. Tudo isso prepara uma temporada interessante pela frente, já que o Barça enfrenta a realidade de tentar competir com um Real Madrid em ascensão com um elenco em grande parte semelhante àquele que tanto lutou em alguns momentos de 2023/24. De qualquer forma, deve proporcionar uma visualização interessante.

A GOAL analisa quem ganha e quem perde com a decisão de Xavi permanecer no Barcelona...