Quem é Paulo Andrade, novo narrador da Rede Globo?

Voz da Premier League deixou a ESPN após 20 anos para a ‘realização de um sonho’

Um dos grandes nomes da narração brasileira está de casa nova. Após 20 anos na ESPN, Paulo Andrade aceitou o convite do Grupo Globo para seguir um desejo antigo seu e de seu já falecido pai. A partir de abril ele integrará as transmissões com foco no SporTV e no Premiere, além das da própria TV Globo.

Conhecido pelo fã de esporte por sua química com jogos do Campeonato Inglês, o narrador ficou conhecido como ‘A Voz da Premier League’. Agora, ele segue o mesmo caminho dos ex-companheiros do grupo Disney Gustavo Villani e Everaldo Marques, que também se juntaram à Globo. Além deles, a emissora também conta com nomes como Luis Roberto e Renata Silveira.

Provavelmente, em um domingo de manhã, você já tenha se deparado com Paulo Andrade narrando um Dérbi de Manchester ou um Clássico de Londres e curtiu a transmissão. Com sua mudança para a Globo, a GOAL aproveita para te contar tudo sobre sua carreira, seus destaques e mais para os próximos anos…

Mais artigos abaixo