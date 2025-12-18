Quem foi Mario Pineida, ex-lateral do Fluminense assassinado em Guayaquil

O lateral esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado a tiros, em Guayaquil, no Equador. O crime ocorreu no bairro de Samanes, segundo informações da polícia local divulgadas pela imprensa do país. O Barcelona de Guayaquil, clube que Pineida defendia atualmente, confirmou a morte do jogador e lamentou o ocorrido em nota oficial nas redes sociais.
De acordo com o site “Ecuavisa”, Pineida foi baleado em frente a um açougue e morreu ainda no local. A esposa do atleta também foi atingida e não resistiu aos ferimentos, enquanto a mãe do jogador, que acompanhava o casal, ficou ferida e foi levada ao hospital. O assassinato aconteceu poucas horas depois de o presidente do Barcelona, Antonio Álvarez, revelar que o jogador havia solicitado proteção especial por estar recebendo ameaças de morte.
