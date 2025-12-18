+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Quem foi Mario Pineida, ex-lateral do Fluminense assassinado em Guayaquil

Lateral equatoriano de 33 anos, que teve passagem pelo Fluminense, foi morto a tiros em Guayaquil; esposa também morreu no atentado, e mãe ficou ferida

O lateral esquerdo equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado a tiros, em Guayaquil, no Equador. O crime ocorreu no bairro de Samanes, segundo informações da polícia local divulgadas pela imprensa do país. O Barcelona de Guayaquil, clube que Pineida defendia atualmente, confirmou a morte do jogador e lamentou o ocorrido em nota oficial nas redes sociais.

De acordo com o site “Ecuavisa”, Pineida foi baleado em frente a um açougue e morreu ainda no local. A esposa do atleta também foi atingida e não resistiu aos ferimentos, enquanto a mãe do jogador, que acompanhava o casal, ficou ferida e foi levada ao hospital. O assassinato aconteceu poucas horas depois de o presidente do Barcelona, Antonio Álvarez, revelar que o jogador havia solicitado proteção especial por estar recebendo ameaças de morte.

    Quem era Mario Pineida

    Mario Alberto Pineida Martínez nasceu em 6 de julho de 1992, em Santo Domingo de los Tsáchilas, e construiu uma carreira no futebol equatoriano. Lateral esquerdo de forte presença física e intensidade, ganhou o apelido de “El Pitbull” e se destacou principalmente com a camisa do Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual conquistou dois títulos do Campeonato Equatoriano, em 2016 e 2020. Também defendeu Independiente del Valle e El Nacional, além de ter sido convocado em diferentes momentos para a seleção principal do Equador.

    Nos últimos anos, Pineida voltou a atuar com regularidade no futebol local e, em 2024, conquistou a Copa do Equador com o El Nacional. Sua morte ocorre em meio a um cenário de crescente violência no futebol equatoriano, que já vitimou outros jogadores nos últimos meses, segundo registros da imprensa local.

    Passagem pelo Fluminense

    No futebol brasileiro, Mario Pineida defendeu o Fluminense em 2022, por empréstimo. Pelo clube carioca, atuou em 24 partidas oficiais e fez parte do elenco campeão do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara naquela temporada. Apesar de não ter marcado gols, foi utilizado com frequência ao longo do estadual e deixou boa impressão pela regularidade defensiva.

