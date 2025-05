Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Vasco e Operário-PR, pela Copa do Brasil de 2025

Após empate por 1 a 1, a vaga nas oitavas de final foi definida após noite brilhante do goleiro Léo Jardim

A noite em São Januário foi de muita tensão no duelo entre Vasco e Operário Ferroviário, pela Copa do Brasil. Vindo de um empate no primeiro encontro, os cruz-maltinos saíram na frente no final da etapa inicial, com Rayan, mas levaram o empate através de Ademílson nos minutos finais.

A vaga nas oitavas de final foi para a disputa de pênaltis e a equipe paranaense chegou a ter a bola do jogo, mas uma noite brilhante e salvadora do goleiro Léo Jardim manteve o Gigante da Colina na competição após um tenso 7 a 6 nas disputas alternadas. Veja, abaixo, quem fez gol e quem perdeu pênalti no confronto.