Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Atlético de Madrid e Real Madrid, pela Champions League 2024/25

Nos pênaltis, merengues vencem os rivais da capital por 4 a 2 e avançam às quartas de final da Liga dos Campeões

Em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, o Real Madrid levou a melhor sobre o Atlético de Madrid nos pênaltis. Mesmo com a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar, os colchoneros não conseguiram transformar o resultado em classificação.

A equipe colchonera entrou no Metropolitano determinada a reverter a derrota por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, e Conor Gallagher abriu o placar logo aos 28 segundos, igualando o agregado em 2 a 2. Vini Jr. teve a chance de colocar os merengues à frente novamente, após pênalti marcado sobre Mbappé, mas desperdiçou a cobrança ainda no tempo normal.

Com o empate persistindo, a vaga nas quartas de final da Champions League foi definida nas penalidades. A seguir, a GOAL esclarece quem converteu e quem desperdiçou suas cobranças em mais um duelo histórico entre os rivais madrilenhos.