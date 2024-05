Quem é Pedro Lima, lateral-direito do Sport apelidado de 'novo Cafu'

Promessa de 17 anos vem recebendo sondagens dos maiores clubes da Europa

Uma nova joia está surgindo na Ilha do Retiro. Pedro Lima, de 17 anos, é o dono da lateral direita do Sport nesta temporada, e ganhou destaque com boas atuações no time titular, inicialmente no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, e, mais recentemente, na Série B e na Copa do Brasil.

Considerado como o ‘novo Cafu’ pela imprensa espanhola, o defensor vem sendo especulado e está na mira de grandes clubes da Europa, como Barcelona, Chelsea, Juventus, PSG, Real Madrid e do Grupo City. Pedro Lima ainda está sendo analisado e, apesar do Sport confirmar as sondagens dos clubes, ainda não há negociações concretas pelo atleta.

Apesar dos primeiros passos terem sido no Esporte Clube Meninos da Paraíba, o lateral está desde os 15 anos na categoria de base do clube pernambucano e é uma das mais promissoras revelações da Ilha do Retiro nos últimos anos.

