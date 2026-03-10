O Porto gastou pouco menos de 10 milhões de euros para levar para casa o melhor talento polonês. Nascido em 2008, até alguns meses atrás Oskar Pietuszewski jogava no Jagiellonia Bialystok: em janeiro passado, ele se tornou o protagonista da maior transferência da história do campeonato polonês. Para ser mais preciso, o clube português gastou 8 milhões para contratar aquele que hoje, alguns meses após sua chegada, se tornou um dos melhores jovens do momento na Europa. Com o Porto, ele jogou 7 partidas, sendo 4 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência nas últimas três partidas do campeonato, além de ter marcado um belo gol no empate com o Benfica.
Traduzido por
Quem é Oskar Pietuszewski, o “novo Lewandowski” do Porto lançado por Farioli?
FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Pietuszewski é um atacante externo que, em um tridente, joga preferencialmente pela esquerda com o pé invertido (desde que está no Porto, sempre jogou nessa posição), mas, se necessário, também pode ser escalado na outra lateral ou atuar como meia-atacante atrás de um ponta. Na Polônia, ele foi apelidado de “o novo Lewandowski”, não tanto por suas características — diferentes das do atacante do Barcelona —, mas pelo nível que pode atingir e pela possibilidade de se tornar um jogador-símbolo da Polônia, assim como Lewa. O Porto o garantiu com um contrato até 2029 (ele ainda tem 17 anos e o máximo que se pode fazer com jogadores menores de idade é um contrato de três anos) e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.
O CRUZAMENTO COM FARIOLI
Criado nas categorias de base do Jagiellonia, Pietuszewski estreou na equipe principal em agosto de 2024, aos 16 anos, em uma partida das eliminatórias da Liga Europa contra o Ajax. Do outro lado, no banco do Lancieri, estava Francesco Farioli, que hoje é seu técnico no Porto. Apesar de ter perdido o título após ser alcançado pelo segundo colocado, o técnico italiano relançou o Ajax após uma temporada negativa, valorizando muitos talentos com os quais o clube lucrou ou que hoje são protagonistas da equipe. Entre as melhores qualidades de Farioli está justamente o trabalho com os jovens. Pietuszewski está nas mãos certas e, em poucos meses, tornou-se uma joia do futebol europeu.