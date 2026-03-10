Quem é Oskar Pietuszewski, o “novo Lewandowski” do Porto lançado por Farioli?

Pietuszewski é um atacante externo que, em um tridente, joga preferencialmente pela esquerda com o pé invertido (desde que está no Porto, sempre jogou nessa posição), mas, se necessário, também pode ser escalado na outra lateral ou atuar como meia-atacante atrás de um ponta. Na Polônia, ele foi apelidado de “o novo Lewandowski”, não tanto por suas características — diferentes das do atacante do Barcelona —, mas pelo nível que pode atingir e pela possibilidade de se tornar um jogador-símbolo da Polônia, assim como Lewa. O Porto o garantiu com um contrato até 2029 (ele ainda tem 17 anos e o máximo que se pode fazer com jogadores menores de idade é um contrato de três anos) e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.