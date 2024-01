Quem é Morten Frendrup, o volante dinamarquês que vem tomando conta do Campeonato Italiano e chama a atenção do Liverpool

Em uma entrevista exclusiva com a GOAL, o dinamarquês de 22 anos falou sobre sua ascensão rápida no Genoa

Para um jogador de futebol, Morten Frendrup é tão tímido e humilde quanto se pode ser. O dinamarquês raramente dá entrevistas. Em uma das poucas ocasiões em que falou com a imprensa desde sua chegada ao Genoa, foi apenas porque sentiu a necessidade de se desculpar publicamente com os torcedores por um erro raro.

Ele é definitivamente um daqueles jogadores que preferem que seus pés falem por si - o que não é uma coisa ruim, especialmente quando se é talentoso como Frendrup. De fato, esse personagem muito reservado está causando um grande impacto no Genoa no momento, com impressionantes atuações na Serie A atraindo olheiros de 11 clubes diferentes da Premier League para um jogo contra a Roma em setembro.

Um representante de um desses clubes chegou até a dizer ao CEO do Genoa, Andres Blazquez, que Frendrup poderia se encaixar em qualquer equipe na primeira divisão inglesa.