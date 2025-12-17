Quem é Matvei Safonov, goleiro do PSG que defendeu quatro pênaltis do Flamengo na Copa Intercontinental?

Matvei Safonov foi um dos nomes decisivos da final da Copa Intercontinental, protagonizando uma atuação de alto nível ao defender quatro cobranças do Flamengo na disputa por pênaltis. As intervenções do goleiro garantiram o título ao Paris Saint-Germain, consolidando uma noite de afirmação para o arqueiro russo no Qatar.

Reserva imediato no elenco parisiense, Safonov assumiu a titularidade diante da ausência de Lucas Chevalier, por conta de lesões, e respondeu com personalidade. Seguro nas decisões, explosivo nas defesas e sereno sob pressão, o goleiro mostrou por que é visto internamente como uma opção confiável para jogos grandes, mesmo sem status de titular absoluto.