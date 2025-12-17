+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Quem é Matvei Safonov, goleiro do PSG que defendeu quatro pênaltis do Flamengo na Copa Intercontinental?

Reserva imediato do PSG, o goleiro russo ganhou protagonismo ao se destacar na final contra o Flamengo, sendo decisivo na final com defesas de pênaltis que garantiram o título intercontinental ao clube francês

Matvei Safonov foi um dos nomes decisivos da final da Copa Intercontinental, protagonizando uma atuação de alto nível ao defender quatro cobranças do Flamengo na disputa por pênaltis. As intervenções do goleiro garantiram o título ao Paris Saint-Germain, consolidando uma noite de afirmação para o arqueiro russo no Qatar.

Reserva imediato no elenco parisiense, Safonov assumiu a titularidade diante da ausência de Lucas Chevalier, por conta de lesões, e respondeu com personalidade. Seguro nas decisões, explosivo nas defesas e sereno sob pressão, o goleiro mostrou por que é visto internamente como uma opção confiável para jogos grandes, mesmo sem status de titular absoluto.

    1Da formação na Rússia ao salto europeu

    Nascido em Stavropol, em 25 de fevereiro de 1999, Matvei Safonov construiu toda a sua formação no futebol russo até alcançar o profissional pelo FC Krasnodar. A estreia na Premier League Russa ocorreu em 13 de agosto de 2017, diante do Amkar Perm, marcando o início de uma trajetória de rápida ascensão dentro do clube. Jovem, mas já dono da posição, Safonov passou a se destacar pela regularidade e pela capacidade de decidir jogos em momentos de pressão.

    Ao longo de sua passagem pelo Krasnodar, acumulou 169 partidas oficiais e alcançou o reconhecimento individual máximo do país ao ser eleito o Melhor Goleiro da Liga Russa na temporada 2023/24. O prêmio coroou um ciclo de amadurecimento técnico e mental, no qual Safonov se firmou como um dos principais goleiros do futebol do Leste Europeu, despertando o interesse de clubes do cenário internacional.

    2Chegada ao PSG

    Em 2024, Safonov deixou a Rússia para assinar com o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros, em um contrato válido até o fim da temporada 2028/29. Mesmo atuando majoritariamente como reserva em sua primeira época, integrou um elenco dominante no cenário europeu e doméstico, conquistando todos os títulos nacionais e sendo titular na campanha do título da Copa da França de 2024/25.

    Ainda nesse período, fez parte do grupo que levou o PSG ao inédito título da Champions League da Uefa, embora Gianluigi Donnarumma tenha sido o titular na decisão. Na temporada seguinte, com a saída de Donnarumma e a chegada de Lucas Chevalier para a posição principal, Safonov seguiu como alternativa imediata e participou da conquista da Supercopa da Uefa de 2025 e da Copa Intercontinental, já que o goleiro considerado titular convive com lesões. 

  • 3Presença na seleção russa e defesas de pênalti

    Safonov também construiu trajetória relevante pela seleção russa. Convocado pela primeira vez em outubro de 2020 para jogos da Liga das Nações da Uefa, passou a figurar com frequência nas listas nacionais. Em 2021, integrou o grupo preliminar e, posteriormente, a lista final para a Uefa Euro 2020, fazendo sua estreia em amistoso contra a Polônia.

    No torneio continental, ganhou oportunidade como titular diante da Finlândia e manteve o zero no placar na vitória por 1 a 0. O desempenho confirmou sua capacidade de competir em alto nível internacional.

    Ao longo da carreira profissional, Matvei Safonov construiu um retrospecto importante em cobranças de pênalti: são 14 defesas registradas, incluindo a atuação decisiva diante do Flamengo no Mundial, além de 40 cobranças não defendidas. Os números abrangem desde partidas pelas equipes de base e pelo FK Krasnodar — em competições nacionais e preliminares europeias — até jogos de maior exposição no cenário internacional.

