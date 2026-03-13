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Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Quem é Gustavo Zabarelli: o “novo Kaká” do São Paulo que agrada ao Milan e à Inter

Interesse pelo jovem jogador da base da Seleção Brasileira; vamos descobrir quem ele é.

Um nome que começa a circular também fora do Brasil. A nova sensação do futebol brasileiro chama-se Gustavo Zabarelli, um jovem de 17 anos (nascido em 2009) que está passando pelas categorias de base do São Paulo, em seu país.

Um jogador versátil, criativo, também definido como eclético e com enorme potencial, no qual vários clubes europeus já começaram a colocar os olhos para superar uma concorrência acirrada e garantir um talento considerado um dos melhores de sua geração no Brasil.

Mas vamos descobrir um pouco mais sobre esse jovem jogador.

  • MUITAS EQUIPES DE OLHO NELE

    O nome de Zabarelli está entre as promessas mais interessantes do Brasil.

    Seu perfil foi analisado cuidadosamente por vários clubes da Europa: do Barcelona ao Ajax, passando pelo Porto, Benfica e Fiorentina, além de — conforme relatado pelos colegas do Il GiornaleInter e Milan.

    Nascido em 9 de março de 2009, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo em julho de 2025, com vencimento previsto para 2028. Um detalhe que não deve ser ignorado e que confirma o quanto o clube brasileiro acredita no potencial do jovem, já acompanhado por todos os principais clubes europeus.

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  • CARACTERÍSTICAS

    Mas que tipo de jogador é Zabarelli, de 17 anos?

    É um jogador ofensivo, capaz de atuar tanto como meia-atacante quanto como ponta, além de atuar como ponta-esquerda. Um pouco atacante, um pouco jogador capaz de se movimentar habilmente no meio-campo, uma versatilidade reconhecida pela maioria dos olheiros e observadores.

    Um pouco de 11 e um pouco de 10, como demonstram também as imagens que o retratam com as categorias de base do São Paulo em seu perfil no Instagram. Um perfil técnico que une criatividade e imaginação e que está demonstrando possuir qualidades importantes na recepção entre as linhas, na inteligência tática e no passe decisivo para os companheiros.

    A Zabarelli recai a responsabilidade de conduzir as jogadas para acelerar o ritmo da partida com suas qualidades. De acordo com alguns bancos de dados e relatórios, ele possui grande precisão técnica, capacidade de não dar pontos de referência e de ler os espaços na retaguarda adversária.

  • O NOVO KAKÁ E A ITÁLIA

    Não é por acaso que, tendo em vista também a semelhança de características e de trajetória nas categorias de base do São Paulo, em seu país natal, o Brasil, ele tenha sido comparado, em termos de talento e potencial, a um jogador icônico como Kaká.

    Uma comparação importante pelas qualidades demonstradas pelo garoto, mas que dá uma ideia clara do quanto o país estima e confia no jovem talento verde-amarelo de 17 anos. Mas, além do interesse dos clubes da Série A, a Itália ainda pode estar no destino de Zabarelli: a FIGC está acompanhando-o com o objetivo de naturalizá-lo (considerando seu passaporte italiano).

    Isso será discutido quando ele completar 18 anos, em março de 2027, e puder deixar o Brasil.

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