Quem é Gustavo Zabarelli: o “novo Kaká” do São Paulo que agrada ao Milan e à Inter

Um nome que começa a circular também fora do Brasil. A nova sensação do futebol brasileiro chama-se Gustavo Zabarelli, um jovem de 17 anos (nascido em 2009) que está passando pelas categorias de base do São Paulo, em seu país.

Um jogador versátil, criativo, também definido como eclético e com enorme potencial, no qual vários clubes europeus já começaram a colocar os olhos para superar uma concorrência acirrada e garantir um talento considerado um dos melhores de sua geração no Brasil.

Mas vamos descobrir um pouco mais sobre esse jovem jogador.