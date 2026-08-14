Quem é Fábio So, português de 18 anos contratado pelo Palmeiras junto ao Burnley, da Inglaterra

O Palmeiras acertou a contratação do meio-campista português Fábio So, de 18 anos, para reforçar as categorias de base do clube. O jogador assinou contrato nesta semana, após o Verdão concluir as questões burocráticas relacionadas ao visto de trabalho no Brasil.

Inicialmente, Fábio So será integrado ao time sub-20, que disputa a grande final do Campeonato Brasileiro da categoria e também está envolvido no Campeonato Paulista.

A oficialização da contratação demorou mais do que o previsto justamente por causa da documentação. A expectativa inicial era de que o visto de trabalho fosse regularizado ainda em julho, mas o processo sofreu atrasos e só foi concluído no último fim de semana.

Com a situação resolvida, o Palmeiras já pode utilizar o jogador. O registro de Fábio So foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (12), deixando o português apto para fazer sua estreia.

O vínculo é válido até 31 de janeiro de 2027, com possibilidade de renovação automática.