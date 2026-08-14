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Fabio So PalmeirasReprodução/Palmeiras
Luis Felipe Gonçalves

Quem é Fábio So, português de 18 anos contratado pelo Palmeiras junto ao Burnley, da Inglaterra

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A. Ferreira

Meio-campista chega para reforçar o sub-20 e amplia projeto do Verdão de captação de jovens talentos no exterior

O Palmeiras acertou a contratação do meio-campista português Fábio So, de 18 anos, para reforçar as categorias de base do clube. O jogador assinou contrato nesta semana, após o Verdão concluir as questões burocráticas relacionadas ao visto de trabalho no Brasil.

Inicialmente, Fábio So será integrado ao time sub-20, que disputa a grande final do Campeonato Brasileiro da categoria e também está envolvido no Campeonato Paulista.

A oficialização da contratação demorou mais do que o previsto justamente por causa da documentação. A expectativa inicial era de que o visto de trabalho fosse regularizado ainda em julho, mas o processo sofreu atrasos e só foi concluído no último fim de semana.

Com a situação resolvida, o Palmeiras já pode utilizar o jogador. O registro de Fábio So foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (12), deixando o português apto para fazer sua estreia.

O vínculo é válido até 31 de janeiro de 2027, com possibilidade de renovação automática.

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  • Fabio So PalmeirasReprodução

    Como chega o português?

    Nascido em 2008, Fábio So atua principalmente como segundo volante, mas também pode desempenhar outras funções no meio-campo. Antes de chegar ao Palmeiras, o português construiu parte da formação no futebol inglês.

    O meio-campista passou pelo sub-15 do Newcastle e, posteriormente, chegou ao Burnley, onde ganhou experiência nas categorias de base. Na atual temporada, disputou 24 partidas pelo clube inglês e marcou quatro gols.

    A possibilidade de defender o Palmeiras surgiu enquanto o jogador buscava novos caminhos para a carreira após deixar o clube inglês. O projeto apresentado pelo clube brasileiro agradou ao atleta e à família, apesar do interesse de equipes da Inglaterra, Espanha e Portugal.

    Para o Verdão, a contratação representa uma oportunidade de mercado para incorporar à base um jogador jovem que já possui experiência no futebol europeu.

    A ideia da comissão técnica é fazer a integração de Fábio So de maneira gradual ao grupo sub-20. O Palmeiras pretende acompanhar a adaptação do português ao futebol brasileiro e, a partir daí, avaliar sua evolução dentro da estrutura alviverde.

    A contratação também segue uma estratégia adotada pelo clube nos últimos anos: buscar jovens talentos no mercado internacional que possam ser desenvolvidos dentro das categorias de base e, posteriormente, alcançar o elenco profissional.

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    Projeto internacional da base

    A chegada de Fábio So se soma a outros movimentos recentes do Palmeiras no mercado internacional. Nomes como Koné Zie, Tiecoura Konaté e Miguel Bilong também foram incorporados ao projeto de formação do clube, que tem ampliado a busca por jovens talentos fora do Brasil.

    O trabalho é conduzido pelo departamento de base comandado por João Paulo Sampaio, uma das principais figuras responsáveis pela estrutura de formação do Verdão.

    "O Palmeiras me faz muito bem, a base me faz muito bem. Alguns dos meninos que hoje estão no profissional, conheci com 11 anos, pude vê-los se transformando em homens. Eu falo que já encontrei meu 'nirvana', cheguei aonde queria chegar. Minha fome diária é encontrar as pessoas que gosto e fazer o que gosto, mas sempre sendo chato, cobrando", afirmou Sampaio.

    "O clube nos dá essa estrutura e reconhecimento, por isso que a gente nunca pode baixar essa fome e deixar de ser protagonista", completou.

    Desde 2020, o Palmeiras promoveu mais de 50 jogadores formados nas categorias de base ao elenco profissional. Além de contribuir para a conquista de títulos, os atletas revelados pelo clube também representaram uma importante fonte de receita, gerando mais de R$ 1 bilhão aos cofres alviverdes.

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