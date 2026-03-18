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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Quem é e quanto custa Petar Stanic, o novo Milinkovic-Savic na mira do Milan: ele é o artilheiro da Liga Europa

O perfil do novo talento sérvio que está na mira do Milan para a próxima janela de transferências.

O Milan 2026/2027 tentará atender às solicitações de Massimiliano Allegri no mercado, que pediu quatro contratações de alto nível para posições bem definidas em campo (LEIA AQUI OS NOMES). O técnico de Livorno gostaria de um zagueiro central, um lateral versátil para ambas as laterais, um meio-campista com grande capacidade goleadora e um centroavante capaz de marcar 15 a 20 gols por temporada.

A classificação para a próxima Liga dos Campeões será fundamental para definir o orçamento com o qual concretizar essas contratações e, inevitavelmente, algumas adaptações terão de ser feitas com o fundo RedBird, que continua a priorizar perfis promissores e de grande talento em detrimento de jogadores com salários elevados no final da carreira. 

Nessa perspectiva, para a função de meio-campista de inserção e com grande capacidade goleadora, vale destacar o interesse do clube rossonero pelo talento sérvio Petar Stanic.

  • TALENTO GIRA-BALCÃS

    Petar Stanic nasceu na Sérvia em 14 de agosto de 2001, em Pancevo, uma importante cidade do país a meia hora de carro de Belgrado, em um contexto nada fácil de lidar, já que apenas dois anos antes, em 1999, a região havia sido devastada pela guerra e pelos bombardeios da OTAN na importante refinaria localizada na área.

    Stanic tem passaporte croata e, no início de sua carreira no futebol, percorreu literalmente toda a Sérvia. Depois de estrear pelo Dinamo Pancevo, ele foi para o rival Zeleznicar Pancevo. Em seguida, o Estrela Vermelha de Belgrado apostou nele, contratando-o, mas após apenas um ano ele foi emprestado ao Spartak Subotica antes de ser contratado pelo FK Backa Topola. 

    A jornada pelos Balcãs chega ao fim no verão de 2025, quando o Ludogorets, da Bulgária, investe 1,8 milhão de euros para contratá-lo até 30 de junho de 2028, acreditando firmemente em seu potencial.

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  • Ela adora macarrão e não gosta do inverno

    Stanic é um rapaz que se dedica intensamente à carreira e, em sua vida cotidiana, como ele mesmo contou em uma entrevista na época em que jogava pelo Red Star, está 100% focado no futebol para tentar realizar seu sonho. 

    Treino e casa, poucas distrações, principalmente à noite, porque: “Tenho dificuldade para pegar no sono; por isso, evito assistir a vídeos ou ficar no celular antes de dormir. Adoro assistir a filmes e comer macarrão. Comeria sempre e em grandes quantidades. O que não gosto? O inverno”.

  • MEIO-CAMPISTA AO ESTILO MILINKOVIC

    Stanic começou e se desenvolveu como meio-campista central, mas, nesta temporada com o Ludogorets, está se transformando em um meia-atacante físico e muito mais ofensivo. Com uma estatura imponente, ultrapassando 1,86 m, ele tem faro de gol e um excelente timing para entrar na área. Na Sérvia, há quem o compare ao Zlatan Ibrahimovic dos primeiros tempos, que depois se tornou centroavante, mas, pelas características, ele nos lembra muito mais o compatriota Sergej Milinkovic-Savic, com quem poderia dividir a função de meia-atacante.

  • NÚMEROS RECORDES

    Nesta temporada, sob o comando do norueguês Per-Mathias Hogmo, ele literalmente explodiu. Em 42 partidas em todas as competições, ele marcou 14 gols e deu 9 assistências, mas foi na Liga Europa que seu desempenho chamou a atenção dos principais clubes. Com 7 gols em 10 partidas, ele é hoje o artilheiro da competição, ao lado de Igor Jesus, do Nottingham Forest.

  • O MILAN GOSTA DELE, QUANTO CUSTA?

    Entre os clubes que o acompanham de perto está o Milan, que já enviou várias vezes seus olheiros para vê-lo em ação, como aconteceu também na partida vencida pelo Ludogorets contra o CSKA Sofia, na qual ele marcou mais uma vez. 

    O clube búlgaro o considera uma joia rara e, caso ele seja vendido, pretende realizar a melhor transação de sua história. Obviamente, o preço está ao alcance do Milan, já que a valorização, pelo menos por enquanto, não ultrapassa os 10 milhões de euros.

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