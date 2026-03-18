Quem é e quanto custa Petar Stanic, o novo Milinkovic-Savic na mira do Milan: ele é o artilheiro da Liga Europa

O Milan 2026/2027 tentará atender às solicitações de Massimiliano Allegri no mercado, que pediu quatro contratações de alto nível para posições bem definidas em campo (LEIA AQUI OS NOMES). O técnico de Livorno gostaria de um zagueiro central, um lateral versátil para ambas as laterais, um meio-campista com grande capacidade goleadora e um centroavante capaz de marcar 15 a 20 gols por temporada.

A classificação para a próxima Liga dos Campeões será fundamental para definir o orçamento com o qual concretizar essas contratações e, inevitavelmente, algumas adaptações terão de ser feitas com o fundo RedBird, que continua a priorizar perfis promissores e de grande talento em detrimento de jogadores com salários elevados no final da carreira.

Nessa perspectiva, para a função de meio-campista de inserção e com grande capacidade goleadora, vale destacar o interesse do clube rossonero pelo talento sérvio Petar Stanic.