Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luigi Vargas

Quem é Camila Bastiani, modelo e empresária esposa de Giorgian de Arrascaeta

Casal está junto há mais de uma década e tem um filho recém-nascido

Por trás de todos os títulos, gols e momentos marcantes de Giorgian de Arrascaeta por Flamengo, Cruzeiro, Defensor e seleção uruguaia, há algo que prevalece há mais de dez anos em sua vida pessoal: o relacionamento com Camila Bastiani, hoje sua esposa.

Além disso, o uruguaio conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro no fim de 2025, mas a principal notícia foi, na verdade, o nascimento de Milano, seu primeiro filho, com Camila.

A uruguaia, com quem Arrascaeta se casou em 2023, também tem uma vida curiosa fora dos holofotes. Ela já foi modelo e é empresária e, mesmo dedicando sua vida profissional à confeitaria, marca presença — ainda que de forma discreta — nos jogos do Rubro-Negro.

  • Camila Bastiani, ex-modelo e empresária

    Camila Bastiani é uruguaia, tem 29 anos e seu relacionamento com Arrascaeta já dura mais de dez anos. Eles são casados desde 2023. O casal se conheceu em 2013, através do Facebook, época em que a amada do camisa 10 ainda trabalhava como modelo.

    Em 2015, Arrasca deixou o Defensor, do Uruguai, para atuar no Cruzeiro. Camila veio junto e passou a morar no Brasil desde então. Anos depois, em 2019, quando o meia se transferiu para o Flamengo, ela também se mudou para o Rio de Janeiro.

    Com o tempo, deixou as passarelas e passou a ser empresária. No Rio, em 2023, tornou-se proprietária da confeitaria de luxo Rio Sucrée — loja de bolos personalizados e doces na Barra da Tijuca, Zona Oeste — em uma parceria do casal com o chef Emanuel Pinheiro.

  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Perfil discreto

    Embora já some mais de 260 mil seguidores no Instagram, Camila não costuma ter uma vida muito ativa nas redes sociais. Ela frequenta jogos do Flamengo para acompanhar o marido, mas não aparece entre as chamadas "flaesposas", grupo formado pelas mulheres dos jogadores.

  • Novo membro da família

    No dia 6 de dezembro de 2025, Camila e Arrascaeta receberam o primeiro filho, Milano. Havia grande expectativa pelo seu nascimento desde o anúncio feito pelo casal em julho. O garotinho nasceu dias antes da disputa do Flamengo na Copa Intercontinental, em um parto adiantado para que o ídolo rubro-negro pudesse vê-lo antes da viagem.

    A família já contava com outros dois membros: Alfonsina e León, cães da raça Dachshund, o popular “salsicha”.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Arrascaeta de contrato renovado

    Arrasca renovou seu contrato com o Flamengo em novembro, antes do desfecho feliz com os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2025. Agora, o uruguaio tem vínculo com o Rubro-Negro até 2028, podendo ser estendido até 2029 em caso de metas cumpridas. No momento, disputa a Copa Intercontinental, buscando dar mais um título — e a cereja do bolo — à equipe de Filipe Luís.

