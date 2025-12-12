Quem é Camila Bastiani, modelo e empresária esposa de Giorgian de Arrascaeta

Por trás de todos os títulos, gols e momentos marcantes de Giorgian de Arrascaeta por Flamengo, Cruzeiro, Defensor e seleção uruguaia, há algo que prevalece há mais de dez anos em sua vida pessoal: o relacionamento com Camila Bastiani, hoje sua esposa.

Além disso, o uruguaio conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro no fim de 2025, mas a principal notícia foi, na verdade, o nascimento de Milano, seu primeiro filho, com Camila.

A uruguaia, com quem Arrascaeta se casou em 2023, também tem uma vida curiosa fora dos holofotes. Ela já foi modelo e é empresária e, mesmo dedicando sua vida profissional à confeitaria, marca presença — ainda que de forma discreta — nos jogos do Rubro-Negro.