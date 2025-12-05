Quem o Brasil pode enfrentar no primeiro mata-mata da Copa do Mundo 2026

Se a Seleção confirmar o favoritismo e liderar o grupo, enfrenta o 2º colocado do Grupo F, que reúne Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção europeia da repescagem (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia).

Caso avance, o adversário das oitavas viria do confronto entre os vice-líderes dos Grupos E (Alemanha, Curaçao, Equador e Costa do Marfim) e I (França, Senegal, Noruega e o vencedor do playoff 2, que pode ser Iraque, Bolívia ou Suriname)

Em um cenário de continuidade até as quartas, o Brasil pode cruzar com o líder do Grupo A (México, Coreia do Sul, África do Sul e o vencedor do playoff, que pode ser Dinamarca, Macedônia do Norte, Repúblico Tcheca ou Irlanda) ou do Grupo L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá). Um eventual duelo com a Inglaterra, por exemplo, ocorreria em 11 de julho, em Miami.

Nas semifinais, a tendência é de encontro com os vencedores dos grupos B (Canadá, Suiça, Catar e o vencedor do playoff A, que pode ser Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina), J (Argentina, Áustria, Argélia e Jordania) ou K (Portugal, Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do Playoff 1, que pode ser Nova Caledônia, Jamaica ou RD Congo).

França e Espanha, por critérios de chaveamento, só apareceriam como adversárias em uma possível final.