A queda da Fiorentina: como a Viola se tornou o pior time do Campeonato Italiano

Mesmo deixando o peso da história um pouco de lado, o cenário da Fiorentina chama atenção. A Viola terminou a última Serie A em sexto lugar, à frente até do atual líder Milan, e a expectativa era de um time ainda mais forte no segundo ano do trabalho de Raffaele Palladino no Artemio Franchi.
O roteiro, porém, saiu completamente do controle. Palladino deixou o clube ao fim da temporada 2024/25, Stefano Pioli chegou e já foi demitido, e os resultados seguiram ruins sob o comando do atual técnico, Paolo Vanoli. Com isso, o ambiente em Florença ficou pesado, a ponto de alguns jogadores e até familiares passarem a receber ameaças de morte.
Diante desse caos, a pergunta é inevitável: o que está dando tão errado na Fiorentina? E, mais importante, ainda existe esperança de escapar do rebaixamento. A GOAL destrincha o cenário e tenta responder a essas questões a seguir.
