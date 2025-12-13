A queda da Fiorentina: como a Viola se tornou o pior time do Campeonato Italiano

No dia 7 de maio, a Fiorentina anunciou a renovação do contrato de Raffaele Palladino até 2027. A decisão parecia natural. O time estava nas semifinais da Conference League e caminhava para garantir vaga novamente no torneio europeu pela Serie A.

Menos de três semanas depois, porém, o cenário mudou completamente. Palladino deixou o clube em um acordo descrito como “consensual”, mesmo após conduzir a Viola à sua melhor campanha no Campeonato Italiano em nove anos.

Apesar de parte da torcida não estar totalmente convencida pelo estilo de jogo do técnico de 41 anos, o principal motivo da saída teria sido um desgaste na relação com o diretor esportivo Daniele Pradè. As divergências internas acabaram pesando mais do que os resultados em campo.

“Vejo o futebol como um quebra-cabeça: todas as peças precisam se encaixar”, disse Palladino ao Gazzetta dello Sport. “Tenho orgulho do trabalho feito em Florença, mas as condições para seguir juntos deixaram de existir. As ideias eram muito diferentes.”

A saída foi sentida não apenas pelo treinador, mas também pelo elenco. Palladino criou uma relação forte com os jogadores, sendo fundamental para a grande fase de Moise Kean, que marcou 25 gols na temporada 2024/25. David de Gea, por sua vez, voltou a jogar em alto nível após um período conturbado longe dos holofotes.

“Recebi mensagens e chamadas dos jogadores que me fizeram chorar”, revelou Palladino. “Vivemos momentos muito fortes juntos. Criamos algo especial.”